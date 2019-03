Vierköpfiges Team schwimmt über 102 Kilometer

Mehrere Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Ellwangen haben erfolgreich beim diesjährigen 24-Stunden-Schwimmen in Schorndorf teilgenommen. Dieses fand im Oskar-Frech-Bad stattfand.

Bei einem 24-Stunden-Schwimmen geht es darum, in der gegebenen Zeit von 24 Stunden so viele Kilometer wie möglich zu schwimmen. Dabei kann die Länge der Schwimmeinheiten und Pausen ebenso wie die Schwimmgeschwindigkeit individuell gewählt werden. Teilnehmen darf bei diesen Veranstaltungen jeder, der fähig ist, 100 Meter im Wasser zurückzulegen, weshalb sowohl schwimmsporttreibende Vereine als auch Schwimmer aus dem Breitensport mitmachen können.

Sieben fleißige Starter

Während des 24-Stunden-Schwimmens bot das Bad von 12 bis 15 Uhr die Möglichkeit, die „Eismeile“ im 8 Grad kalten Wasser des Seebads zu absolvieren, bei der jeder geschwommene Meter mit zweieinhalb vervielfacht in die Wertung mitaufgenommen wurde. In der Endwertung wurde zwischen Einzel- und Gruppenstarts unterschieden, wobei eine Gruppe aus maximal vier Teilnehmern bestehen durfte. Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Ortsgruppe Ellwangen war mit sieben Schwimmern vor Ort, die in zwei Teams aufgeteilt starteten.

Nachdem der Startschuss um 10 Uhr fiel, wurden in der Schwimmhalle fleißig Kilometer gesammelt. Körperliche Ausdauer und Durchhaltevermögen spielten für die Schwimmer eine ebenso große Rolle wie die mentale Einstellung. Im Verlauf der Stunden zollten Müdigkeit und Erschöpfung ihren Tribut und oft spornte nur noch die Vision des selbst gesteckten Ziels zum Weiterschwimmen an. Die Hoffnung auf eine möglichst gute Gruppenwertung stärkte die zwei Teams in ihrer Motivation, wobei auch Spaß und Gemeinschaft nicht zu kurz kamen. Das vierköpfige Team aus Ellwangen erreichte bei der Siegerehrung in der Gruppenwertung einen souveränen zweiten Platz, mit zwei Kilometer Rückstand nur dicht hinter dem Siegerteam.

Pfeifle im Eisbad aktiv

Teil der Mannschaft war Felix Pfeifle mit 32 400 Meter, davon 1000 Meter im Eisbad zurückgelegt, Janina Werlein mit 28 100 Meter, Michael Rehe mit 21 350 und Christian Köder mit 20 550 Meter. Die Gesamtkilometerleistung dieser Gruppe lag somit bei 102 400 Meter (102,4 Kilometer). Das andere Team aus Ellwangen (21 950 Meter) bestand aus: Jens Bödeker mit 11 050 Meter, Amelie Eberhardt mit 5600 Meter und Alina Sekler mit 5300 Meter. Für jeden zurückgelegten Kilometer wurde von den Stadtwerken Schorndorf ein Euro an das Projekt „Expedition Humanity“ gespendet, die den Erlös zu jeweils 50 Prozent für Kinder- und Jugendarmut im Rems-Murr-Kreis und Waisenkinder in Nepal einsetzt.