(ij) -Am Samstag ist ein vierjähriges Mädchen kurz nach 13 Uhr mit einem Bob ungebremst von einer verschneiten Wiese in den Schachhaldenweg in Weiler in den Bergen eingefahren. Der Bob prallte gegen ein Paketfahrzeug, dessen 20-jährige Fahrerin gerade losfuhr. Der Bob wurde ein paar Meter mitgeschleift. Das Mädchen blieb dabei unverletzt.