Viererpack in 14 Minuten: Fulminanter Joker Groiß

In der Fußball-Verbandsliga hat sich der TSV Essingen gegen den Aufsteiger Türk Spor Neu-Ulm mit 4:1 (0:1) durchgesetzt. Wie schon am Mittwoch in Sindelfingen war es wieder Niklas Groiß, der die Entscheidung herbeiführen sollte. In der 63. Minute eingewechselt, erzielte er von der 72. bis zur 86. Minute vier Treffer und bog die Partie noch gegen einen disziplinierten Aufsteiger.

Das Spiel war gerade erst angepfiffen, da stellte Fatih Yildiz den Matchplan der Essinger bereits auf den Kopf. Mit einem schönen Treffer aus dem rechten Halbfeld drosch er das Leder in den Winkel zur frühen Gästeführung (4. Minute). Das sollte allerdings schon die letzte Offensivaktion der Gäste sein, die fortan aber konzentriert verteidigten. Dennoch erspielte sich der TSV ab und an Chancen. Yusuf Coban schoss knapp vorbei (7.), Niklas Weissenberger setzte einen Kopfball zu hoch an (12.), noch einmal Coban köpfte ebenfalls drüber nach einer genauen Flanke von Erman Kilic (13.). Coban und Kilic waren in dieser Phase der Partie die auffälligsten Akteure in der Offensive, insgesamt aber agierten die Essinger doch recht sperrig. Nach einem Solo durch die Mitte scheiterte Coban schließlich an Gästeschlussmann Ediz Özer (17.). Danach war viel Leerlauf im Spiel. Erst in der 39. Minute wieder war es erneut Coban, der nach einem Freistoß an Özer scheiterte. Drei Minuten später war dieser Özer auch bei einem abgefälschten Schuss von Weissenberger zur Stelle.

Personell reagierte Essingens Trainer Beniamino Molinari in der Pause noch nicht. Der TSV spielte weiter nach vorne, gefährlich aber wurde es dank einer Einzelaktion von Kilic, der den Ball aus rund 20 Metern löffelte und damit die Latte traf (49.). Als ein Coban-Freistoß erneut bei Özer landete (66.) und sich ein Neu-Ulmer in den guten Versuch von Essingens Neuem Daniel Bux schmiss, hatte man im Schönbrunnenstadion ein wenig das Gefühl, dass ein Treffer an diesem Tag nicht gelingen sollte. Dann begann Niklas Groiß seine 14-Minuten-Show. Nach einer etwas längeren Verletzungsunterbrechung war die Gästeabwehr noch nicht im Bilde, Groiß zog auf der rechten Seite in den Strafraum ein und schoss zum Ausgleich in die linke Ecke ein (72.). Nur wenige Minuten später wurde der Stürmer in aussichtsreicher Position geblockt, ehe der TSV das 2:1 erzwang. Nach einem Funk-Schuss brachten die Gäste das Leder nicht weg und Groiß überlupfte mit dem Kopf Özer zum 2:1 in einer ganz undurchsichtigen Situation (80.). Nur zwei Minuten später wurde Groiß von Bux mustergültig bedient, scheiterte zunächst an Özer, nutzte seine Chance dann aber im zweiten Anlauf zum 3:1 (82.). Wieder nur drei Minuten später scheiterte Groiß nach einem langen Ball von Yamoussa Camara, um nur eine Minute später nach einer Flanke an den zweiten Pfosten wieder mit dem Kopf zur Stelle zu sein – 4:1 (86.). Dieses Spiel wird Groiß, der mit nun sechs Treffern die Torschützenliste anführt, so schnell nicht vergessen.