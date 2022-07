Vier TSG-Urgesteine gehen in Altersteilzeit

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verabschiedet mit Matthias Wroblewski, Dominik Skalitzki, Christoph Bolsinger und Max Ruoff vier verdiente Spieler.

Mit dem großen Ziel, ihren vier scheidenden Teamkollegen einen gelungenen Abschied am Ende ihrer langen Laufbahnen zu ermöglichen, ging die dritte Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in das vorletzte Saisonspiel. An diesem Tag bestritten Dominik „Skalle“ Skalitzki, Christoph „Bolse“ Bolsinger, Matthias „Matzgo“ Wroblewski und Max „Max Ruoff“ Ruoff ihr letztes Spiel bei den Aktiven. Doch dem Quartett war zum Ende ihrer Laufbahn bei der 2:3-Niederlage kein Sieg vergönnt.

„Nachdem es mit dem Aufstieg der dritten Mannschaft in den letzten Jahren mit uns auf dem Platz nicht geklappt hat, werden wir vier die Jungs ab jetzt von der Seitenlinie aus in die Kreisliga A peitschen“, versichert Christoph Bolsinger.