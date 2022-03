Vier Trassen für den Albaufstieg

Bei der Sitzung des Ortschaftsrats Unterkochen haben am Montagabend Ortvorsteher Florian Stütz und Vertreter der Bürgerinitiative verschiedene Trassenvorschläge für den Albaufstieg an Oberbürgermeister Frederick Brütting überreicht. Eine Diskussion oder Bewertung der einzelnen Varianten hat es in der Sitzung noch nicht gegeben.

Stütz betonte, dass der Ortschaftsrat intensive Gespräche mit der Bürgerinitiative geführt habe. Herausgekommen seien verschiedene Arbeitspapiere, auf deren Basis man eine geeignete Streckenführung für den Albaufstieg von der B19 bis zur Autobahn A7 finden wolle. Ziel sei es, den straffen Zeitplan bis Ende des Jahres einzuhalten.

Der Oberbürgermeister betonte, dass man erst am Anfang des Prozesses stehe, der im Übrigen mit dem Regierungspräsidium abgestimmt sei. Vorgesehen seien eine externe Moderation eventuell durch die Hochschule Aalen sowie die Einbeziehung eines Fachbüros in die Trassenfindung. Außerdem habe man den Planungsauftrag dahingehend erweitert, dass Verkehrsvermeidungskonzepte mit untersucht werden sollen.

Den weiteren Ausführungen von Brütting zufolge hat die Stadt Aalen inzwischen auch Kontakt zur Stadt Oberkochen aufgenommen. Vorgesehen sei eine insgesamt sehr breite Bürgerbeteiligung. Im Hinblick auf die Höherstufung der Landesstraße L1084 zur Bundesstraße B29a sagte der Oberbürgermeister, dass nach Auskunft des Regierungspräsidiums am 1. April lediglich das Teilstück bis zur Anschlussstelle Ebnat West zur B29a hochgestuft werde. Die Ebnater Steige bleibe vorerst Landesstraße. Dies sei sehr wichtig und nehme etwas den Zeitdruck aus dem gesamten Planungsprozess.

Bei der Übergabe der Trassenideen ging Florian Stütz kurz auf die vorgeschlagenen Streckenführungen ein. Im Wesentlichen gebe es Nord- und Südvarianten, bei denen jeweils ein Tunnel eine große Rolle spiele.

Alexander Asbrock (Grüne) sprach von einer „historischen Stunde“ und dankte der Bürgerinitiative für ihr großes Engagement. Wichtig sei es nicht nur, eine geeignete Trasse zu finden, sondern auch, Verkehrsvermeidungskonzepte zu entwickeln.