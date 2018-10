Vier Torschützen beim 4:1-Erfolg

In der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen an diesem Spieltag das letzte Spiel des Tages ausgetragen – und das erfolgreich. Mit 4:1 hat sich die Mannschaft von Erdal Kalin bei Calcio Leinfelden-Echterdingen durchgesetzt. Mit Stani Bergheim, Fabian Weiß, Maximilian Eiselt und Serdal Kocak haben sich gleich vier verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen.

Bereits in der zweiten Minute wollte der TSV beweisen, dass er gekommen ist, um zu gewinnen. Josip Skrobic scheiterte mit seinem Versuch jedoch am Calcio-Schlussmann Henning Bortel. Die erste Viertelstunde gehörte insgesamt den Gästen, mit dem finalen Pass aber sollte es zunächst nicht klappen.

Nach einem Fehler im Spielaufbau dann aber kamen auch die Gastgeber zu einer Möglichkeit. Gentian Lekaj scheiterte aber an Essingens Schlussmann Philipp Pless (23.). Dann aber war wieder der TSV dran. Den Schuss von Skrobic parierte wieder Calcios Schlussmann (29.). Dann aber tankte sich der auffällige Skrobic auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte Stani Bergheim, der sich nicht lange bitten ließ und zum 1:0 traf (31.).

Dann kam Thorben Joos nach Doppelpass mit Marc Gallego in den Strafraum, schloss ab, doch der Ball flog vorbei (38.). Doch auch die Gastgeber suchten ihr Heil noch einmal in der Offensive. Ugur Capars Schuss im Sechzehner strich jedoch am Gehäuse vorbei (42.). Doch Essingen schaffte es dennoch nicht, mit der knappen Führung in die Pause zu gehen. Nach einem langen Ball legte eine Calcio-Offensivkraft geschickt auf Bastian Joas ab, der das Leder gekonnt zum 1:1 in den Winkel donnerte (45.+2). Hier hatte Pless keine Chance. Nach einer kurzen Abtastphase in der zweiten Halbzeit drängte Essingen wieder nach vorne. Der erste Versuch von Fabian Weiß nach Vorarbeit von Bergheim strich noch am Tor vorbei (55.).

Nur eine Minute später passierte Kurioses: Nach einem langen Ball von Bergheim schlug Bortel über den Ball. Serdal Kocak hätte also nur noch ins leere Tor zu schieben brauchen – legte den Ball aber am Gehäuse vorbei (56.). Doch der zweite Treffer sollte noch fallen. Nach einer Flanke von Gallego von rechts verpasste zwar Kocak, doch aus dem Hintergrund rauschte Weiß an und markierte das 2:1 für den TSV (70.).

Essingen schnauft durch

Einmal noch musste Essingen durchschnaufen, als Lekaj nach einer Flanke knapp vorbeiköpfte (75.). Zwei Minuten später dann das erlösende 3:1 für die Kalin-Elf: Gallego schickte Maximilian Eiselt, der den Ball aus rund 20 Metern in die Maschen drosch (77.).

Doch der TSV hatte noch nicht genug: Wieder war es der starke Gallego, der sich auf der rechten Seite durchsetzte. Seine Hereingabe landete bei Kocak, der mit dem 4:1 seinen Fauxpas wieder vergessen machte (79.). Tabellarisch hat sich dieser Sieg nicht sonderlich ausgewirkt, Essingen bleibt auf dem siebten Platz – moralisch war er aber wichtig, hatte der TSV doch zuletzt nur einen Zähler aus zwei Partien ergattern können.