Schwäbisch Hall (an) - Am vergangenen Wochenende ist in Schwäbisch Hall der Sprung- und Wurfwettkampf im Hagenbachstadion ausgetragen worden. Dort präsentierten sich auch drei Athleten der LG Rems-Welland – und das sehr erfolgreich. Der jüngste im Bunde an diesem Tag war Philipp Vöhringer, der bei den Männern im Stabhochsprungwettbewerb an den Start ging.

Erst vor kurzem hatte er in Aalen seine persönliche Bestleistung auf 3,80 Meter verbessert. In diesen Bereich sprang er auch dieses Mal. Übersprungene 3,70 Meter im zweiten Versuch ließen ihn über den Tagessieg jubeln. Sein Vater Hartwig Vöhringer und Teamkollege Günther Widmann gingen bei den Senioren an den Start. Günther Widmann (M 50) zeigte dabei eine starke Performance. Direkt im ersten Versuch ließ er den Speer bis auf 43,97 Meter segeln - neue persönliche Bestleistung. Danach riskierte er viel, konnte sich aber nicht mehr steigern. Den Tagessieg tütete er damit dennoch problemlos ein.

Hartwig Vöhringer wagte einen Doppelstart im Speer- und Diskuswurf. Aber auch er setzte die Serie der LG-Sportler fort und machte aus insgesamt vier Starts vier Tagessiege. Die größere Konkurrenz in der Altersklasse M 60 hatte er mit 44,47 Metern mit dem Diskus und 43,04 Metern im Speerwurf klar im Griff. Mit diesen Leistungen zeigten alle LG-Athleten, was dieses Jahr noch möglich ist.