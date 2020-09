Vier-Tage-Workshop für Kinder bei der Modellfluggruppe

Um Schülern den Modellflug näher zu bringen, veranstaltete die Modellfluggruppe Ostalb gemeinsam mit der Zukunftsakademie Heidenheim (ZAK) einen Vier-Tage-Workshop. Für diesen bedurfte es neben dem fachlichen Knowhow auch eines tragfähigen Hygienekonzepts. Nachdem dieses stand, wurde der Kurs in den Ferien ausgeschrieben und war der innerhalb weniger Tage ausgebucht.

Zentraler Bestandteil des Workshops war der Bau eines Segelflugmodells, des sogenannten Lilienthal 31. Dazu wurden drei Tage konzentrierten Bauens benötigt. Am vierten Tag konnten die Teilnehmer ihre LT 31 stolz in einem Wettbewerb einsetzen. Begeistert waren die Teilnehmer auch, als sie sich selbst an den bereitstehenden Drohnen versuchen durften. Dazu wurden Tore aufgebaut, die durchflogen werden mussten, zunächst auf Sicht und an den Folgetagen mit der „First Person View“-Brille, also quasi mit Sicht aus der Ich-Perspektive. Viele Schüler hatten auch ihre eigenen Multicopter mitgebracht und konnten viele Fragen stellen, die sie auf dem Herzen hatten.

Zudem stand viel Zeit zum RC-Fliegen, sprich mit einer Funkfernsteuerung, mit einer Lehrer-Schüler-Anlage zur Verfügung. Der letzte Tag war dann den Wettbewerben vorbehalten: einer im Copterfliegen über einen kleinen Track und ein Gleitwettbewerb mit den LT 31.

Der Höhepunkt war schließlich die schriftliche und praktische Prüfung zum Modellflugabzeichen des Deutschen Modellfliegerverbands in Bronze, den alle Teilnehmer bestanden.