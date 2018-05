Vier SG2H-Teams starten in die HVW-Qualifikation

Sieben Wochen ist es her, als die Spielrunde der Jugendhandballer zu Ende ging, nun steht schon die Qualifikation zur neuen Saison an. Am Wochenende werden zunächst vier Jugendteams der SG Hofen/Hüttlingen in die HVW-Qualifikation auf Bezirksebene einsteigen. Sowohl die weibliche B- und C-Jugend als auch die A- und B-Junioren der SG2H wollen sich um Verbandsstartplätze bewerben.

Den Anfang machen am Samstag die C-Jugendmädels um das Trainertrio Marco Grupp, Sarah Scheuermann und Julia Rathgeb. Nachdem man in der abgelaufenen Hallenrunde einen fünften Platz in der Landesliga sowie die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga feiern durfte, soll nun wieder das Ticket für die Verbandsebene gelöst werden. Dabei können die Grün-Roten auf dem Heimvorteil bauen. In der Talsporthalle trifft man zunächst auf die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (14.15 Uhr), ehe die Nachwuchshandballerinen von FA Göppingen (15.35 Uhr) auf die Platte bitten werden. Um in die Platzierungsrunde einziehen zu können, muss mindestens der zweite Tabellenrang erreicht werden.

Das Ziel der A-Jugend

Ebenfalls am Samstag werden die A-Junioren gefordert sein. Der Großteil der letztjährigen Württembergligamannschaft wechselte altersbedingt in die A-Jugend, in der daher die HVW-Ebene als Ziel anvisiert wird. In der Herwartsteinhalle Königsbronn müssen sich die SG2H-Handballer von Matthias Haas und Stefan Linsenmaier mit der Konkurrenz aus Oberkochen/Königsbronn (14.45 Uhr), Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (17.05 Uhr) und Bargau/Bettringen (17.55 Uhr) messen. Auch hier berechtigt der erste und zweite Platz zur Teilnahme in der nächsten Runde.

Die beiden B-Jugendteams müssen am Sonntag ran. Die Mädels werden zum TV Altenstadt reisen, wo sie in der Michelberghalle zunächst auf die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (10.35 Uhr) treffen werden. Die weiteren Gegner der Mannschaft des Trainergespanns Kommer/Hornung sind der TV Brenz (12.20 Uhr), die TG Geislingen (14.05 Uhr) und zum Schluss die Gastgeberinnen des TV Altenstadt (15.15 Uhr). Die zwei Bestplatzierten werden in die nächste Runde einziehen.

-Die männliche B-Jugend muss in Schwäbisch Gmünd alles in die Waagschale werfen. Das vermeintlich schwierige Auftaktspiel bestreiten die Grün-Roten um 13 Uhr gegen die Heimmannschaft des TSB, gegen die man in der letzten Württembergligasaison knapp das Nachsehen hatte. Weiter geht es dann mit den Partien gegen die TSG Eislingen (14.10 Uhr), TSV Heiningen (15.55 Uhr) und TG Geislingen (17.05 Uhr). Das Trainerteam Durgham, Haas, Ulmer muss die Mannschaft so einstellen, dass auch hier mindestens der Silberrang erreicht wird, um so die Chancen auf die Württembergliga offen zu halten.