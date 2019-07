Vier Räte verabschiedet

Bei der letzten Sitzung des Ortschaftsrates Ebnat in seiner bisherigen Zusammensetzung hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann eine Frau und drei Männer aus dem Gremium verabschiedet. Ehrmann dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren enormen Einsatz.

Eugen Gentner war 30 Jahre lang Mitglied des Ortschaftsrates und erhielt dafür das Verdienstabzeichen des Städtetages Baden-Württemberg. „Sie waren ein vorbildlicher Mandatsträger und haben die Entwicklung Ihres Heimatortes mitgeprägt“, sagte der Bürgermeister.

Josef Wunderle bekam für sein 20-jähriges kommunalpolitisches Engagement das Verdienstsabzeichen des Städtetages Baden-Württemberg in Silber. Bernhard Mysliwitz war 14 Jahre lang Mitglied im Ortschafstrat und wurde mit der Ehrenplakette der Stadt Aalen in Bronze geehrt. Die ebenfalls verabschiedete Simone Bieg gehörte dem Gremium fünf Jahre lang an.

Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Ortschaftsrates verpflichtete Ortsvorsteher Manfred Traub die neugewählten Mitglieder per Handschlag. Traub selber wurde von Lothar Lindner verpflichtet. Neulinge im Gremium sind Manfred Klopfer, Patrick Schubert (beide CDU), Andreas Nieß, Meinrad Vetter (beide Grüne), Andreas Krämer und Tilmann Schmachtel (beide Freie Wähler).