Vier Musiker sind seit 60 Jahren dabei

Bei der Weihnachtfeier des Kreisseniorenorchesters Ostalb in Fachsenfeld sind sechs Musiker für langjähriges Musizieren in der Blasmusik geehrt worden. Für 60 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik erhielten vier Musiker die Ehrennadel in Gold mit Diamanten.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbands Ostalb, Hubert Rettenmaier, sprach seinen Dank und Anerkennung aus, überreichte die Urkunden und die Ehrennadeln an folgende Musiker: Walter Killinger, Ehrenfried Schütz, Johann Tschabe und Heinrich Jung. Nikolaus Müller wurde für 20 Jahre und Thomas Leihenseder für 10 Jahre des aktiven Musizierens ebenso geehrt. Unser Bild (Foto: Seniorenorchester) zeigt (von links): Walter Killinger, Schütz Ehrenfried, Nikolaus Müller, Thomas Leihenseder,Johann Tschabe, Heinrich Jung, der Chef des Orchesters, Alfons Wiedmann und der Kreisvorsitzende Huber Rettenmaier.