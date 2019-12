Vier Mannschaften des PG erfolgreich

Beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ sind die Volleyballer des Peutinger-Gymnasiums sehr erfolgreich gewesen. Von fünf Mannschaften, die an der ersten Runde teilgenommen hatten waren gleich vier siegreich und konnten sich damit für die nächste Runde qualifizieren.

Gespielt wird in vier Altersklassen, den sogenannten Wettkampfklassen. Die Wettkampfklasse I (WK I) sind die ältesten Schüler, WK IV die jüngsten. In den vergangenen Wochen wurden die Kreismeisterschaften der Wettkampfklassen I bis III sowohl bei den Jungen, als auch bei den Mädchen gespielt.

Das Peutinger-Gymnasium Ellwangen nahm in WK IV mit einer Jungenmannschaft teil und in WK II und WK III jeweils mit einer Mädchen- und einer Jungenmannschaft. In der WK I war das Ostalb-Gymnasium aus Bopfingen zu Gast und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Das Jungenspiel in WK II wurde in Bopfingen ausgetragen und war bis zum Schluss spannend. Am Ende hatten das PG die Nase vorn. Das Spiel in WK III wurde in Ellwangen gegen das Ernst-Abbe-Gymnasium aus Oberkochen gespielt und das Peutinger-Gymnasium konnte mit einem klaren Sieg aufwarten. Die Mädchen spielten in WK III gegen das Parler Gymnasium und das Hans-Baldung-Gymnasium aus Schwäbisch Gmünd.

An diesem Spieltag gingen alle drei Spiele in den Tiebreak, wobei das Peutinger-Gymnasium sich mit zwei Siegen den Einzug in die Zwischenrunde sichern konnte. Im WK II spielten die Mädchen gegen das Ostalb-Gymnasium und das Parler-Gymnasium.

Das erste Spiel konnten die Ellwanger für sich entscheiden, im zweiten musste man sich dann doch klar geschlagen geben. Der zweite Platz reichte nicht für die Qualifikation für die Zwischenrunde. Im Januar werden nun die Zwischenrunden gespielt. Hier entscheidet sich, welche Teams sich für das Finale des Regierungsbezirks qualifizieren.