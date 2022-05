Vier Männer greifen 20-Jährigen an

Am Sonntag ist im Bereich Wilhelm-Zapf-Straße/Bahnhofstraße/ ZOB ein junger Mann von vier Personen angegriffen worden. Kurz nachdem der 20-Jährige eine dortige Bank verlassen hatte, wurde er gegen 1 Uhr von vier bislang unbekannten Männern unter dem Vorwand des Geldwechselns angesprochen. Der 20-jährige händigte daraufhin einen Zehn-Euro-Schein aus und sollte dafür zwei Fünf-Euro-Scheine zurückerhalten.

Nachdem die vier Männer sich danach jedoch – ohne Geld zurückzugeben – entfernen wollten, hielt der 20-Jährige den Mann, dem er die zehn Euro ausgehändigt hatte, fest. Dieser schlug ihm daraufhin unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Da ihm von einem weiteren Angreifer währenddessen die Beine festgehalten wurden, stürzte der 20-Jährige zu Boden. Hierbei wurden ihm auch seine Sportschuhe entwendet.

Nachdem sich kurz darauf ein Auto näherte, flüchteten die vier Personen in Richtung Mercatura. Ein Täter drehte sich nochmals kurz um, kam auf den 20-Jährigen zu und riss ihm seinen Geldbeutel mit etwa 230 Euro Bargeld aus der Hand. Der 20-Jährige versuchte nun, das vorbeifahrende Auto anzuhalten, was jedoch nicht gelang, so dass er selbst die Verfolgung der Täter aufnahm. Nach wenigen Metern brach er jedoch zusammen und sackte zu Boden.

Die vier Angreifer waren alle etwa 16 bis 20 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Sie hatten schwarze Haare. Laut dem Geschädigten soll es sich bei allen vier Personen um Türken oder Albaner gehandelt haben.