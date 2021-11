Vier Kammersieger von der Ostalb reisen nach Berlin

Insgesamt neun junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Landessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“. Die Gewinner haben sich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Der findet im Dezember in Berlin statt. „Damit ist unsere Region ganz oft vorne dabei im Land“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Die Betriebe können stolz sein auf ihre Azubis und die Kunden in der Region können sich freuen: Ihr Auftrag wird vom Landesmeister bearbeitet.“

40 Kammersieger der Handwerkskammer Ulm hatten sich für die Teilnahme am Landesentscheid qualifiziert. Davon haben es nun 26 Handwerkerinnen und Handwerker unter die besten Drei geschafft. Neun belegen den ersten Platz, sieben den zweiten und zehn den dritten. Von den Erstplatzierten stammen vier aus dem Ostalbkreis, drei aus dem Landkreis Ravensburg, einer aus dem Alb-Donau-Kreis und einer aus dem Bodenseekreis.

Die Landessieger aus dem Ostalbkreis sind: Clemens Jägermann, Brauer und Mälzer bei der Aalener Löwenbrauerei Gebr. Barth KG in Aalen, Steven Sing, Klempner bei der Blauflaschnerei Meidert in Aalen, Tim Stelzer, Estrichleger bei Marc Herrmann Estriche GmbH in Aalen, und Jonas Knorr, Kraftfahrzeugmechatroniker bei der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) in Schwäbisch Gmünd.

In den sieben Stadt- und Landkreisen des Ulmer Kammergebiets gibt es derzeit rund 5500 ausbildungsberechtigte Betriebe. 2600 junge Menschen haben eine Ausbildung im Ulmer Kammergebiet begonnen. Auch nach dem regulären Ausbildungsstart Anfang September sind weiterhin rund 480 Lehrstellen von der Ostalb bis zum Bodensee unbesetzt.