Vier Gegentore und ein schwer verletzter Spieler: Gebrauchter Abend für den VfR Aalen

Die Voraussetzungen für einen angenehmen Fußball-Abend passten. Der Herbst hatte sich nach unfreundlichen Tagen zuletzt noch einmal alle Mühe gegeben, angenehme Temperaturen und sternenklarer Himmel. Überdies war der Südwest-Regionalligist VfR Aalen (10.) mit einem 1:1 gegen Spitzenreiter SSV Ulm aus der Vorwoche im Rücken zu seinem zehnten Auftritt in dieser Saison am Freitagabend zum TSV Steinbach Haiger angereist.

Und dann das: Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer verlor mit 0:4 (0:2). Es war die nun schon vierte Auswärts-Niederlage in Serie. Doch auch diese Negativserie stand nach dem Abpfiff zurück gegenüber den Sorgen um Paolo Maiella. Der Offensivmann, der den VfR gegen Ulm am vergangenen Samstag in Führung gebracht hatte, verletzte sich schwer und wurde nach der Partie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Physiotherapeut der Mannschaft habe einen Bruch am Augenring oder des Jochbeins befürchtet, sagte Coach Cramer nach der Pressekonferenz mit versteinerter Miene. Sollte sich diese Verdacht bestätigen, müsse Maiella operiert werden, falle länger aus. In der 72. Minute war es in der Nähe der Mittellinie zu dem folgenschweren Zusammenprall gekommen: Der Steinbacher Yannik Langesberg wurde gefoult, und er stürzte mit Maiella und Sean-Andreas Seitz übereinander. Cramer konnte es kaum fassen: „Das ist momentan eine Pechsträhne, was wir an Verletzungen haben.“

VfR hat die frühe Chance zur Führung

Sportlich war es für Aalen obendrein ein wenig erbaulicher Abend. Die Euphorie nach dem Vorwochen-Remis gegen Ulm war schnell verflogen bei dem Gastspiel nahe der Landesgrenze von Hessen nach Nordrhein-Westfalen, wo Cramer bis zum März zweieinhalb Jahre beim Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Siegen auf der Trainerbank gesessen hatte. Dabei hatte Seitz schon nach vier Minuten das Team von der Ostalb beinahe in Führung gebracht: Vom linken Flügel aus kurvte er nahezu unbehelligt in die Mitte, schoss zentral und setzte den Ball knapp neben den Pfosten.Das war es dann aber auch schon mit einer Aalener Anfangs-Offensive. In der 6. Minute die erste Möglichkeit der Gastgeber, die sich mit dem zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Pascal Bieler (zuvor Co-Trainer beim Drittligisten Borussia Dortmund U23) vorerst an die dritte Position des Klassements verbesserten: VfR-Torwart Michel Witte parierte einen Schuss von Mick Gudra. Eine gute Viertelstunde geriet das Cramer-Team durch einen Foulelfmeter auf die Verliererstraße. Michael Schaupp hatte Jonas Singer gelegt; Serkan Firat ließ Witte mit einem Schuss in das aus Torwart-Sicht rechte obere Toreck keine Abwehrchance. Noch vor der Pause erhöhte erneut Firat auf 2:0 für Steinbach.

Das dritte Gegentor fällt sechs Minuten nach Wiederanpfiff

Nur sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff legten die Gastgeber nach, Langesberg jagte den Ball nach einer Ecke unter die Latte. Für den 0:4-Endstand aus Aalener Sicht sorgte schließlich Tim Kircher. Der eingewechselte Franck Tehe spielte die Aalener Hintermannschaft an der Grundlinie aus und passte zurück auf Kircher.Alessandro Abruscia hatte in der 26. Minute den Ausgleich verpasst, als Steinbachs Keeper Kevin Ibrahim einen Freistoß des Aalener Kapitäns um den Pfosten lenkte. Für Abruscia war die Ausfahrt nach Hessen dann schon nach 57 Minuten zu Ende. „Wir wollten mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen“, erklärte Cramer. Für den Kapitän kam Jonas Arcalean. In der 79. Minute tauchte der dann vor dem TSV-Tor auf, konnte aber auch diese Chance nicht nutzen.„Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, von der wir Qualität erwartet haben“, ärgerte sich Trainer Cramer, „aber das hat sie heute nicht erfüllt.“ Sein Team habe immer wieder „gute Ballgewinne gehabt“, erklärte er, „aber das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir dann relativ schnell den Ball wieder wegspielen“. Cramers bitteres Fazit nach einem wenig erfreulichen Abend in Haiger „Lehrgeld gezahlt, viel Lehrgeld.“

Tobias Cramer: „Wir müssen das alles kritisch besprechen“

Die Mannschaft habe viele Dinge, die im Vorfeld besprochen worden seien, nicht umgesetzt, betonte der Übungsleiter: Fehler vorne gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, schön spielen wollen. Die Aufarbeitung beginnt mit dem Training am Samstagmorgen. Cramer kündigte noch vor der nächtlichen Rückreise an: „Wir müssen das alles kritisch besprechen.“