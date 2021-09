Vier frisch gebackene Ergotherapeutinnen

Vier strahlende Absolventinnen der Bernd-Blindow-Schulen Aalen haben den Abschluss zur staatlich geprüften Ergotherapeutin geschafft und dürfen nun ihr breit gefächertes Wissen als Therapeutin in Akut- oder Rehakliniken, in Einrichtungen für behinderte Menschen, Seniorenheimen oder auch in Schulen und Kindergärten anwenden. Die dreijährige Ausbildung ist vom Weltverband der Ergotherapeuten WFOT anerkannt. Schulleiterin Sandra Marx überreichte die Zeugnisse zusammen mit Dr. Petra Knupfer vom Regierungspräsidium Stuttgart im Rahmen einer kleinen Feierstunde an Stefanie Dorn, Cornelia Haag, Annika Schuh und Magdalena Werner.