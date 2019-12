Die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen stehen vor dem Rückrunden-Spiel in der Champions League. Die Ausgangslage ist sehr gut, denn zu Hause haben die KC-Keglerinnen gegen Wien mit 6:2 gewonnen und nur ganz wenige Sätze abgegeben.

Dennoch dürfen sie sich nicht ausruhen. Denn die Kegelbahn am Wiener Prater hat es in sich. Das haben sie bereits vor ein paar Jahren in einem CL-Spiel in Erfahrung gebracht.

Es gilt hochkonzentriert zu bleiben. Denn mit Hana Wiedermanova und Dana Martinkevic haben die Wiener zwei tschechische Top-Spielerinnen unter sich. Das nicht genug, auch die Österreichische Nationalmannschaft ist sehr gut vertreten.