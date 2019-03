Vielschichtig wie die Natur und das geschriebene Wort

Vielseitig wie die Natur ist die Objektkunst von Hannelore Weitbrecht. Die jetzt eröffnete Ausstellung mit 45 Kunstwerken und Installationen ist die erste Kunstausstellung der Reihe „wortgewaltig“.

In Weitbrechts „Schichtungen“ geht es auch um das Buch, das auf Papier geschriebene Wort, das mächtiger wie ein Schwert sein kann. Aber eben auch fragil ist. So fragil wie die Freiheit unter ungünstigen Bedingungen für den sein kann, der seine Gedanken auf Papier schreibt. Und hier kommt (auch) Christian Friedrich Daniel Schubart ins Spiel.

Da wäre beispielsweise Schubarts „Teutsche Chronik“ von 1776. Wie ein Holz gewordenes Manifest, doch in der Mitte zwischen den Buchdeckeln eingerahmte Papierschnitzel. Geschredderte Papierstreifen. Inhalt zensiert. Was geschrieben wird, was nicht sein darf, kann nicht sein. Den Aktenvernichter für unliebsame und rebellische Gedanken auf Papier gab’s bei Schubart noch nicht. Die Chronik ist übrigens nicht der einzige Hinweis auf Schubart, zu dem sich auch Mörike mit dem Objekt „Der Schatz“ gesellt. Zu sehen sind auch Faksimile und Gedichte über Schubert, zum Beispiel auch aus Papyrus.

Papier ist ein besonderer Stoff. Das erklärt auch Roland Schurig bei der Eröffnung. Es war „die geduldige Grundlage“ für C. F. D. Schubart, „um seine rebellischen und freiheitlichen Gedanken aufzuschreiben oder um Musik zu notieren“. Und Papier sei auch der Werkstoff, den die Künstlerin virtuos beherrscht.

Die Exponate lassen den Betrachter staunen, was mit Papier möglich ist. Bücher, die tanzen. Organisch wirkende Organismen, die wie ein Kokon von der Decke hängen, über den Boden wie Seesterne krabbeln oder sich wie Oktopusse vielfüßig über die Rathaus-Galerie zu bewegen scheinen. Beziehungsweise schweben.

Was die Ausstellung besonders macht, sind die subtilen Aussagen. „Brockhaus Datenspeicher“ kann man als sehnsüchtigen Blick zurück werten, als Information noch nicht mit einem Mausklick abzurufen war. Die Sammlung „Pflanzenversuchsfeld“ zeigt die Schöpfung in ihrer ganzen Pracht und Vielschichtigkeit. Samen, Fruchtfächer, Kerne, Klangschoten.

Weitbrecht, bringt der Autor Jürgen Glocker bei der Einführung auf den Punkt, ist eine echte Pionierin in der Darstellung der Natur.