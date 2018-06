Vielfalt statt Einfalt beim Frühstück der Kulturen

Im Jahr 1893 gründete Wagnermeister Karl Kässbohrer seine Wagenfabrik in Ulm. Dass der Firmenname auch heute, nach 125 Jahren, noch Bestand hat, dafür sorgt unter anderem die Kässbohrer Trailer Ulm GmbH mit Sitz in Achstetten. Diese feiert das Jubiläum mit einem zweitägigen Fest am 13. und 14. Juni in Achstetten.

Als der damals 28-jährige Karl Heinrich Kässbohrer in einer Anzeige im „Ulmer Tagblatt“ vom 5. September 1893 die Eröffnung seines Wagner-Geschäfts feierlich kundtat, sich zum „Anfertigen von Chaisen und Wagen jeder Art, ...