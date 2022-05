Vielfältiges Engagement rund um Fußball

Der Prediger in Schwäbisch Gmünd hat wieder einmal einen würdigen Rahmen für den Ehrungsnachmittag des Fußballbezirks Ostwürttemberg geboten. In perfekter Atmosphäre haben am vergangenen Samstag viele im Fußball tätige Ehrenamtliche eine Auszeichnung erhalten. Der Deutsche Fußballbund lobte für verdiente Menschen seine DFB-Ehrenamtsuhr aus. Mit der Union Wasseralfingen, dem TSV Böbingen und dem FV Sontheim wurden drei Vereine für ihre vorbildliche Arbeit ausgezeichnet.

Das wfv-Vorstandsmitglied Rainer Domberg stellte in Interviewform die besonderen Punkte der geehrten Vereine dar. Bei Union Wasseralfingen war es vor allem die große Blutspendeaktion unter dem Motto „Wir legen und hin, damit andere wieder aufstehen können“, die in Corona-Zeiten eine besonders herausragende war.

Auch der TSV Böbingen war an vielen Samstagen im Kampf gegen die Pandemie tätig und bot niederschwellig Test für die Bevölkerung an. So konnte man der Gesellschaft helfen, die Ehrenamtlichen bei der Stange halten und selbst frühzeitig wieder in einen Trainingsbetrieb einsteigen. Den dritten Platz belegte der FV Sontheim, hier sorgten die Frauen aus der Fußballabteilung mit Musikvideos für Furore und die männlichen Kicker ließen sich in einem originellen Nacktkalender ablichten. In gewohnt humorvoller Art verlas Hans-Georg Maier für jeden der Geehrten eine sehr persönliche Laudatio. Mit Staunen konnte man feststellen, wie vielfältig das Engagement rund um den Fußball in den Vereinen ist.

Die Preisträger erhielten allesamt eine DFB-Ehrenamtsuhr. Dazu zählten unter anderem: Moritz Berroth (TSV Adelmannsfelden), Klaus-Dieter Marx (1.FC Heidenheim), Manfred Pawlita (TV Heuchlingen), Jürgen Leinberger (TSV Westhausen), Hans Weigl (SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim), Vitus Thorwart (FSV 1966 Zöbingen), Willi Dietz (SV Neresheim), Rainer Domberg (1.FC Heidenheim), Stefanie Schultes (FC Ellwangen) und Hubert Mack (SV Elchingen) Die Auszeichnung „Junger Fußballheld“ erhielt in diesem Jahr Pius Kuhn von den Sportfreunden Eggenrot, der sich bereits in jungen Jahren ganz vielfältig vor allem in der Jugendarbeit des Vereins einbringt.

Abgerundet wurde diese Veranstaltung durch das Improvisationsensemble der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd.

Im Schlusswort der Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd dankte Jens-Peter Schuller allen Geehrten nochmals für deren unglaubliches Engagement im Fußballbezirk Ostwürttemberg und berichtete über seine Motivation für das Engagement für die Gesellschaft, die ihm sein Vater in die Wiege gelegt hatte.