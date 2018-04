Vielfältiges Angebot lockt Scharen an

Der Name ist Programm: „Härtsfeld aktiv“ nennt sich der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Neresheim und überaus aktiv haben sich die regionalen Geschäftsleute am Wochenende bei der 20. Fachausstellung NEFA präsentiert. Das vielfältige Angebot der 34 Aussteller und die Sonderaktionen lockten die Besucher in Scharen in die Härtsfeld-Sport-Arena und auf das Freigelände. Es war ein attraktives Schaufenster der Wirtschaft auf dem Härtsfeld.

Engagierter Gewerbeverein

Die Fachausstellung des sehr engagierten Handels- und Gewerbevereins findet alle zwei Jahre statt und hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für die Firmen und ihre Kunden entwickelt. Man kommt in direkten Kontakt mit den Inhabern der Geschäfte und kann sich fachgerecht beraten lassen – ein guter Service ist dabei das A und O für die Gewerbetreibenden auf dem Härtsfeld.

Einen großen Bereich der Ausstellung bildeten Anbieter rund um das Thema Bauen und Wohnen. Dabei reichte die Palette von Bad und Heizung über Wohnungseinrichtung, Energie und Elektrogeräten bis hin zu Holzbau, Bauelementen, Brennstoffen und Staubsaugern. Mit von der Partie waren auch Aussteller, die Technik fürs Land und Gartenbau im Angebot hatten, aber auch das Gesundheitswesen spielte bei der Ausstellung eine große Rolle. Da gab es den Stand einer Apotheke, einen speziellen Anbieter für Gesundheit, Ernährung und Aroma, eine Gesundheitskasse und ein Geschäft für Orthopädie-Schuhtechnik.

Nicht fehlen durfte natürlich die Lebensmittelbranche und auch für Fahrrad- und Autoliebhaber war die Leistungsschau eine gute Adresse. Am Stand der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ herrschte ebenfalls ständig ein reger Betrieb.

Großer Beliebtheit erfreute sich das kulinarische Angebot im Foyer und in der Ausstellungshalle, denn schließlich hält auch auf dem Härtsfeld Essen und Trinken Leib und Seele zusammen.

Eingebunden in die Fachausstellung waren ein Konzert der Mundartband “Wendrsonn“ und die Aktion „Kids together – hier spielt die Musik“. In Kooperation mit der städtischen Musikschule Neresheim zeigten die Jugendkapellen Elchingen, Dorfmerkingen und Neresheim sowie die Bläserklasse aus Kösingen ihr Können.