Viele Chancen? Eher nicht

Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Sonntag zu N.A.F.I. Stuttgart. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr auf der Sportanlage Schlotwiese in der Landeshauptstadt.

1:1 endeten die Partie der TSG und N.A.F.I. beim Auftakt der neuen Landesliga-Saison. Die Mannen aus Stuttgart starteten beim TSV Buch in die neue Runde. Nach der frühen 1:0-Führung durch Louis Hörger konnte Buch in der Schlussphase noch ausgleichen und einen Punkt holen. N.A.F.I. ist nun im zweiten Jahr in der Landesliga. Letzte Saison lieferte man sich lange mit der TSG ein Duell um den vierten Platz. Als Aufsteiger ein beachtliches Ergebnis. „N.A.F.I. war letzte Saison kein normaler Aufsteiger. Sie verfügen über große individuelle Qualität. Spielerisch gehörten sie zu den Besten in der Liga“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger und fügt hinzu: „Wir konnte zu Hause gegen N.A.F.I. gewinnen, aber auswärts auf dem Kunstrasenplatz war es nicht einfach und wir mussten trotz zahlreicher Chancen eine 0:1-Niederlange hinnehmen. Wir müssen uns von Beginn an auf die Gegebenheiten einstellen.“

Dass sein Team gegen den Aufsteiger SV Bonlanden nur 1:1 gespielt hat, wurmt Bilger. Zahlreiche Chancen ließ die TSG liegen.

Der Treffer in der Nachspielzeit war das Tüpfelchen auf dem i. „Wir haben auf das 2:0 gedrängt. Hatten auch viele Möglichkeiten, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit darf uns nicht passieren. Wir müssen lernen in solch einem Spiel auch mit einem 1:0 zufrieden zu sein. Das haben wir unter der Woche mit der Mannschaft besprochen“, sagt Bilger.

Änderungen bleiben abzuwarten

Gegen N.A.F.I. wird die TSG nicht so viele Chancen bekommen. Deshalb muss die TSG konzentriert vor dem Tor agieren. „Auswärts müssen uns wenige Möglichkeiten reichen, um ein Treffer zu erzielen. Wir haben die nötige Qualität in der Offensive, um auch in Stuttgart ein Tor zu erzielen“, sagt Bilger.

Ob der Trainer die Mannschaft nach dem 1:1 gegen Bonlanden verändert, bleibt abzuwarten. Patrick Faber trainierte diese Woche wieder mit. Er könnte eine Alternative für den Defensivverbund der TSG sein. „Die Jungs arbeiten sehr gut. Wir haben einen breiten Kader, deshalb muss ich das Abschlusstraining abwarten und dann entscheiden.“