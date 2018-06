Viele Besucher beim Gottesdienst auf dem Aalbäumle

Viele Besucher sind am Sonntag zum Gottesdienst aufs Aalbäumle gekommen. Unter dem Motto „Wie die Lilien auf dem Feld“ hatte die Kinderkirche und Jungschar Triumphstadt mit Pfarrerin Caroline Bender einiges vorbereitet. Die Kinder hatten farbige Papierblumen ausgeschnitten und „Sorge dich nicht“ darauf geschrieben. „Vertrauen mache Sorgen kleiner“, sagte Bender. Kinderkirchenkinder und Konfirmanden lasen Fürbitten. Die Kollekte geht an das Patenkind der Kinderkirche in Lima. Der CVJM-Posaunenchor unter der Leitung Wolfgang Böttigers sorgte für Musik. Foto: evangelische Kirchengemeinde Aalen