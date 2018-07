Viele Absagen, dennoch hochkarätig

Während der Fußball-Drittligist VfR Aalen an diesem Samstag (14 Uhr) in die neue Saison startet, befinden sich die anderen umliegenden Aalener Vereine noch in der Vorbereitung auf die Saison. In dieser steht aber an diesem Samstag und Sonntag auch ein Höhepunkt an: Die 6. Aalener Sparkassen-Stadtmeisterschaften auf dem Gelände des SSV Aalen.

„Leider haben in diesem Jahr viele Vereine aus Aalen abgesagt“, sagt Hans-Peter Bauer vom SSV Aalen. Dennoch sei das Turnier auch diese Mal „hochkarätig“. „Es sind nun eben offene Stadtmeisterschaften“, so Bauer weiter. In diesem Jahr nicht mit dabei sind die Mannschaften aus Hofherrnweiler, Ebnat, DJK Aalen, Wasseralfingen, Unterkochen und Fachsenfeld. Dieses Teams haben aus unterschiedlichen Gründen keine Zeit an der sechsten Auflage teilzunehmen.

„Wir haben daher den Kreis etwas weiter gezogen“, sagt Bauer. Neu mit dabei sind daher die Teams aus Neresheim oder Schwabsberg-Buch. „Der Kontakt zur DJK aus Rainau ist durch die enge Verbindung unserer beiden Trainer entstanden“, sagt Bauer und fügt an: „Man kennt sich eben.“ Der SSV aus Aalen stellt als Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr natürlich wieder eine Mannschaft. Man sei aber „weit davon entfernt als Favorit ins Rennen zu gehen“. Der A-Ligist trifft im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ schließlich unter anderem auf den Bezirksligisten SV Waldhausen oder auch eine starke U 19 des VfR Aalen.

Die Stadtmeisterschaften wurden vor sechs Jahren auf Initiative des SSV Aalen ins Leben gerufen. „Wir wollten einfach alle Mannschaften aus Aalen mit ins Boot holen und es gibt mit Sicherheit schlechteres, als ein solches Turnier in der Vorbereitung“, sagt Bauer. Gespielt wird dabei zweimal 30 Minuten. „Der VfR Aalen spielt am Samstag ja auch und vielleicht schaut der eine oder andere danach noch bei uns vorbei“, hofft Bauer.