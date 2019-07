Viel los am Himmel über Elchingen

Der Deutsche Aero-Club hat die Junioren-Qualifikations-Segelflugmeisterschaften in der Club- und Standardklasse an den Luftsportring Aalen als ausrichtenden Verein vergeben. Dies bedeutet, dass vom 2. bis 10. August nun schon zum 17. Mal in den vergangenen 50 Jahren eine große bedeutende Segelflug - Meisterschaft auf dem Flugplatz in Elchingen stattfinden wird.

In der Begründung der Segelflugkommission wurde der Flugplatz in Elchingen mit seiner Größe, Infrastruktur, Campingmöglichkeiten und vor allem personellen Möglichkeiten als ideal für die Ausrichtung einer großen Meisterschaft eingestuft.

Gut vorbereitet

Seit genau 50 Jahren finden auf dem Flugplatz in Elchingen Segelflugmeisterschaften statt.

1969 fand der erste Ostalb-Segelflugwettbewerb auf dem Härtsfeld statt. Deutsche Segelflug-Meisterschaften haben schon sechsmal in Aalen-Elchingen stattgefunden. Nach einer zehnjährigen Pause, steigt der Luftsportring Aalen wieder in die Ausrichterrolle mit einem Junioren Qualifikationswettbewerb in der Standard- und Clubklasse, sowie dem „Ostalb Pokal“, einem Doppelsitzer-Wettbewerb, der auch für Einsteiger gedacht ist. Nach vielen Jahren Pause möchte der Luftsportring Aalen die Tradition der Ostalb - Segelflugwettbewerbe wieder zu neuem Leben erwecken. Und da bietet sich eben dieses Jahr an; genau 50 Jahre nachdem der erste Ostalb-Segelflugwettbewerb in Elchingen ausgerichtet wurde.

Der Ostalb-Pokal 2019 wird ausschließlich mit Doppelsitzern geflogen. Dabei kommen die besten Flugzeuge dieser Klasse zum Einsatz. Der Arcus, der Duo-Discus und die DG-1000. Alle drei Typen sind „Made in Baden-Württemberg“. Es soll ein Freundschaftswettbewerb sein; zur Förderung des Leistungssegelflugs.

Qualifikationsmeisterschaft für die Deutschen Junioren

Parallel dazu findet in Elchingen die Qualifikationsmeisterschaft für die Deutschen Junioren in der Clubklasse und in der Standardklasse statt.

Der Ostalb-Pokal soll dabei zusätzlich die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch unter Segelflug-Piloten und zur Erfahrungsweitergabe an Nachwuchspiloten dienen. Der erste Wettbewerbstag ist der 3. August. Es werden 65 Piloten mit ihren Hochleistungssegelflugzeugen und Rückholmannschaften auf den Härtsfeld erwartet. Zusammen also rund 350 Personen. 65 Segelflugzeuge und ihre Besatzungen. Mit einer Vielzahl von bereits erfahrenen Piloten. Im Luftsport sind Piloten, die im Alter von 25 und jünger sind, Junioren. Doch die Teilnehmerliste ist gespickt von bereits erfahrenen, ambitionierten und sportlich hochmotivierten Segelflugpiloten. Die Elite der deutschen Segelflug-Junioren wird um die Meisterehren ringen und damit um die Teilnahmeberechtigung an den Deutschen Meisterschaften 2020.

Junge Piloten, die nach vorne fliegen wollen, um sich in der Elite der deutschen Segelflieger zu etablieren.

Jeder Flug wird mithilfe von Satelliten (GPS) und einer Black Box, den Loggern im Sekunden-Takt aufgezeichnet und nach der Landung von der Jury genauestens ausgewertet. Wolfgang Gmeiner wird die Meisterschaft als Wettbewerbsleiter führen. Er ist damit mit allen organisatorischen Aufgaben betraut. Der LSR- Ausbildungsleiter und Leistungspilot kennt sich in der Wettbewerbsfliegerei bestens aus.

Schwarzer als Sportleiter

Ebenso wie Steffen Schwarzer. Er ist Sportleiter. Als DM-, EM- und WM-Teilnehmer und Spitzenpilot kennt er das internationale Wettbewerbsgeschehen bestens. Er ist als fairer Sportsmann und ausgezeichneter Pilot anerkannt.

Als Sportleiter wird er für die zu fliegenden Tagesaufgaben verantwortlich zeichnen. Er muss die Gradwanderung zwischen dem meteorologisch maximal machbaren und der fliegerischen Möglichkeiten der Teilnehmer finden. Unterstützt werden sie dabei von Bernd Schmid. Ebenfalls Nationalmannschaftspilot und bei den Segelflugjunioren in Baden-Württemberg auch Trainer. Er wird sich bei der Meisterschaft um die Flugmeteorologie kümmern.