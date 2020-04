Videobotschaft von OB Thilo Rentschler an die Aalener Bevölkerung

In der Corona-Krise hat sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Montag, 6. April, an die Bürger der Stadt gewandt. Darin dankt er allen Menschen, die insbesondere im Gesundheitswesen, aber auch an allen anderen notwendigen Stellen das öffentliche Leben aufrechterhalten.

OB Rentschler spricht in dem Video auch die vor uns liegenden Wochen der Ungewissheit an. Es gelte die zunehmend schwieriger werdende wirtschaftliche Situation zu meistern.

Die Situation im häuslichen Umfeld mit Kontaktsperren und Quarantäne-Maßnahmen sei außerordentlich belastend für alle Menschen.

Im guten Zusammenspiel zwischen Stadt und Landratsamt sei die Zeit in den letzten vier Wochen gut genutzt worden, um die Auswirkungen der Pandemie im Ostalbkreis so gering wie möglich zu halten.

„Lassen wir uns nicht unterkriegen, freuen Sie sich über den gewachsenen Zusammenhalt, die gute Notfall-Infrastruktur und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich bin mir sicher: Aalen hält zusammen."

