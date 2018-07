Wie man mit Android-Smartphones umgeht, das zeigt die VHS Aalen am Samstag, 7. Juli, in einem Vormittagskurs. Gezeigt wird, wie Apps installiert werden, zudem spielen unter anderem Cloud-Speicher und Datenschutz eine Rolle. Das eigene Gerät plus Ladekabel sollte mitgebracht werden.

Eine Anmeldung ist unter 07361 / 9583-0 oder unter www.vhs-aalen.de nötig.