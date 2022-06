VHS digitalisiert die Bohlschule

Die Volkshochschule (VHS) Aalen hat alle ihre Unterrichtsräume im Bildungszentrum Bohlschule mit digitaler Infrastruktur und WLAN ausgestattet. „Damit können unsere Kursleitungen auch an diesem Standort ohne zusätzlichen Aufwand ihren VHS-Unterricht digital anreichern,“ erklärt VHS-Leiterin Nicole Deufel den Hintergrund zu dieser Investition. Diese konnte durch ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg getätigt werden.

In der Bohlschule finden vor allem Integrationskurse statt. Mit der neuen Infrastruktur ist es jetzt möglich, digitale Lehrbücher für den Deutschunterricht zu nutzen, wie Kursleiterin Nadzeya Wörner erzählt. „Wir können jetzt direkt aus dem Lehrbuch Hörübungen anhören oder gemeinsam über das Internet eine Wortwolke erstellen und so neue Wörter üben,“ freut sie sich. Teilnehmerin Poonam findet die Videos hilfreich, die jetzt problemlos gezeigt werden können. Und Antigona Bajrami betont, dass der Einsatz von Visualisierungen das Sprachenlernen vereinfacht.

Alle Kursräume verfügen über dieselbe Technik, sodass Kursleitungen sich in neuen Räumen nicht umgewöhnen müssen. Dabei legte die VHS großen Wert auf intuitive Bedienung. „Wir haben von den Anforderungen des praktischen Unterrichts ausgehend überlegt, welche Technik dazu passt und am einfachsten ist,“ sagt Susanna Gaidolfi, pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Sprachen. Kursleiterin Wörner bestätigt, dass dies gelungen sei. Sie und ihre Teilnehmenden berichten mit Schaudern von den alten Kreidetafeln, die zuvor noch aus dem ehemaligen Schulbetrieb der Bohlschule in den Räumen installiert waren. Jetzt ist das Unterrichten nicht nur multimedial möglich, sondern dazu noch sauberer und zeitsparend. Wie Teilnehmerin Amtul Haleem Aziz richtig sagt, „Wir leben in einer digitalen Welt.“ Diese ist nun auch in der Bohlschule zugänglich.