VHS Aalen präsentiert ihr neues Herbstprogramm

Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Aalen für die Monate September bis Dezember liegt ab sofort im Torhaus sowie an öffentlichen Orten im gesamten Stadtgebiet aus. Das Programm bietet passend zum Herbstanfang und in bewährter Qualität zahlreiche Anregungen, um sich weiterzubilden.

Im Bereich Gesundheit starten neue Yoga-Kurse sowie Kurse in Qigong, Pilates und Fitness. Wer dem Stress der aktuellen Herausforderungen entgegenwirken möchte, kann dazu in den Entspannungskursen viele effektive Methoden kennenlernen. Ein besonderer Kurs ist dieses Mal die „Letzte Hilfe“ in Kooperation mit dem Ökumenischen Hospizdienst Aalen, in dem aufgezeigt wird, wie Sterben als Teil des Lebens begriffen werden kann, um sich vorzubereiten oder Trauer zu lindern.

Viele leckere Angebote gibt es auch wieder bei den Kochkursen. Wer den Trend zum Brotbacken bisher noch nicht selbst ausprobiert hat, kann dies im Oktober im Backkurs von Jasmin Jablonski nachholen. Auch Veganer können Neues lernen, etwa orientalische Rezepte nach Serayi oder die vegane Weihnachtsbäckerei für Familien. Neben dem Kochen kann man im Aperitivo all’italiana-Kurs von Marina Natale-Wick Ende September auch noch seine Italienischkenntnisse aufpolieren, denn die nächste Italienreise kommt bestimmt.

In Kooperation mit der Hochschule Aalen findet auch in diesem Semester wieder ein Studium Generale statt. Die Reihe widmet sich dieses Mal den Zukunftsvisionen der digitalen Gesellschaft. Los geht es am 17. Oktober mit Welf Schröter vom Forum Soziale Technikgestaltung und einem Blick auf neue Definitionen der Digitalisierung. Der Digitalisierung in der Medizin widmet sich Prof. Dr. Fleur Fritz-Kebede von der Universität Heidelberg. Zum Abschluss der Reihe geht der Blick nach Asien: Dr. Ulrich Theobald beleuchtet die Sozialsteuerung in China, während Prof. Dr. David Tizzard über die kontaktlose Gesellschaft in Südkorea berichtet.

Viele Möglichkeiten, die dunkler werdenden Tage mit der eigenen Kreativität leuchten zu lassen, bietet der Kreativbereich. In Kooperation mit der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (STOA) kann man Improvisationstheater kennenlernen oder sich an einem Stück versuchen. Im Rahmen des „Tanzraum Aalen“-Projekts gibt es auch verschiedene Kurse in Choreografie, Ballett oder Tanzimprovisation. Unter tutorieller Begleitung kann man auch das kreative Schreiben weiterentwickeln, etwa mit dem Online-Selbstlern-Kurs zu Kurzgeschichten. Die kreative Betätigung macht nicht nur Spaß, sondern lehrt auch Strategien, den Anforderungen des Lebens zu begegnen.

Für das berufliche Weiterkommen bietet das neue Programm ebenfalls wieder eine große Zahl an Zertifikatskursen und Fortbildungen. Besondere Highlights sind etwa der Kurs „Zukunftskompetenzen trainieren“ oder Online-Seminare zu Instagram und dem Grafik-Design-Tool Canva. Ebenfall im Programm ist der Kurs „Geprüfte Fachkraft Büromanagement (Xpert Business)“. Wer Fragen dazu hat, welche Kurse für die Erreichung der eigenen Ziele am besten passen, kann jederzeit mit Fachbereichsleiterin Jutta Frank eine persönliche Beratung vereinbaren.

Ganz neu im Programm der VHS Aalen sind die „Bildungspfade für Nachhaltiges Leben“. Die Bildungspfade bündeln Weiterbildungsangebote gemäß verwandten Nachhaltigkeitszielen und geben so konkrete Orientierung in einem komplexen Thema. Sie sind auf drei Ebenen angesiedelt: dem eigenen Entscheidungsbreich von Haushalt und Konsum; innerhalb der Gemeinschaft vor Ort, wo Nachhaltigkeit in direkter Kooperation mit anderen gelingen kann, und dann darüber hinaus im internationalen Wechselspiel. Im Mittelpunkt stehen praxisorientierte Workshops und Exkursionen in der Region, um konkrete Handlungsoptionen kennenzulernen. Auch der Austausch mit internationalen Partnern dient dazu, die globalen Verknüpfungen zu erkennen und in eigenen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Bildungspfade werden gefördert im Rahmen des Projektes „Globales Lernen in der VHS“ von DVV International.