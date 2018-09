VfR will in Zwickau punkten

Der Halbsatz von Thomas Geyer verrät schon viel. „Wenn man auf die Tabelle schaut …“, sagte der Sechser des VfR Aalen. Die Tabelle sagt zwar noch nicht zu viel aus in dieser 3. Liga, in der sich viele Vereine noch in der Findungsphase befinden, doch aber hat jeder Fußballer das Klassement im Blick. Der 18. Tabellenplatz des VfR wirkt auf den ersten Blick bedrohlich, auf jeden Fall aber nicht zufriedenstellend.

VfR-Trainer Argirios Giannikis sieht jedoch auch, dass es nur noch vier Punkte bis Platz neun sind, also eher der Bereich, in dem es entspannter sein dürfte. Was zu tun ist, um nach oben zu kommen, ist klar. „Siege tun immer gut“, sagte Giannikis im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Also auch einer gegen den FSV Zwickau (Sonntag, 14 Uhr).

Sachsen in Form

Schon nach der 1:3-Niederlage des VfR gegen den Karlsruher SC merkte der Coach an, dass man versuche „in Zwickau die Punkte zu holen“. Dazu bedarf es freilich am besten durchweg eine konzentrierte, fehlerfreie Leistung. Darüber hinaus müssen die sich bietende Chancen (bisher in jedem Spiel ein Plus) genutzt werden. Leichter gesagt als getan. Vor allen Dingen nicht nur mit dem Blick auf die Tabelle, sondern auch auf die aktuelle Form der Zwickauer.

Der 2:1-Sieg der Sachsen am Mittwoch in Uerdingen überraschte dann schon. Nach dem Sturz des Tabellenführers werden die Zwickauer sich daheim entsprechend präsentieren wollen.

Was den Gegner ausmacht, hat Giannikis analysiert: 4-4-2-System, robuste Stürmer, gefährlich im Strafraum – auf den VfR kommt wieder ein hartes Stück Arbeit zu. In Toni Wachsmuth mischt sich allerdings ein nomineller Abwehrspieler mit seinen fünf Treffern unter den derzeit besten Torschützen der Liga. Zum Abschluss der zweiten Englischen Woche ist denkbar, dass die der Coach mit seinem Personal rotiert.

Die nächste Englische Woche kommt bestimmt: Am Mittwoch, dem Feiertag, spielt der VfR schon wieder im Achtelfinale des WFV-Pokals beim Oberligisten TSG Backnang.

Ein Erfolgserlebnis in Zwickau würde Giannikis`Mannschaft beschwingter in die nächste Zeit gehen lassen – ansonsten wird es in und um den VfR sicher nicht entspannter. Ein Blick auf die Tabelle dürfte da schon ausreichen, ein Abstiegsplatz ist es schon aktuell.