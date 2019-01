VfR: Watanabe wechselt nach Memmingen

Fußball-Drittligist VfR Aalen lässt seiner Ankündigung Taten folgen. Wie das Onlineportal „Fupa.net“ am Neujahrstag vermeldet, hat sich der 23-jährige Mittelfeldspieler Natsuhiko Watanabe dem Regionaligisten FC Memmingen angeschlossen. Der Japaner wechselt ablösefrei von der Ostalb zum Tabellenfünften. Watanabe konnte in seinem Jahr beim VfR nie wirklich Fuß fassen und kam lediglich auf zwei Drittliga- und drei Pokaleinsätze. Zuletzt stand der Japaner lediglich in der Partie gegen Großaspach im Kader. Der VfR hat den Wechsel noch nicht bestätigt.