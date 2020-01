VfR: Was nach den Vertragsauflösungen mit Gencal und Kasiar passiert

VfR: Live-Spiel steht

Die Termine der Spieltage 21 bis 34 wurden von der Regionalliga Südwest bekannt gegeben.

Das erste Spiel des VfR Aalen findet am Samstag, 15. Februar, 14 Uhr, in der Ostalb Arena gegen die Kickers Offenbach statt. Weiter geht es mit einem Auswärtsspiel gegen den Ex-Verein von VfR-Trainer Roland Seitz, den SV Elversberg (22. Februar, 14 Uhr). Am Montag, 2. März gibt es das TV-Live-Spiel des VfR gegen den FC 08 Homburg. Das Spiel wird am Montag ab 20.15 bei Sport 1 live übertragen – wie schon das Hinspiel. Noch offen ist der Termin des Auswärtsspiels beim 1. FSV Mainz 05 II. Da die Lizenzligen und die 3. Liga erst bis Anfang April exakte Terminierungen vorgenommen haben. Derby-Zeit ist am 9. Mai um 14 Uhr, der VfR trifft im Spiel der Saison auf den SSV Ulm. Das letzte Spiel der Saison ist ein Heimspiel gegen den SC Freiburg II.

Die Spiele: 15. Februar 14 Uhr Kickers Offenbach (H), 22. Februar 14 Uhr SV Elversberg (A), 2. März 20.15 Uhr FC Homburg (H), 7. März 14 Uhr FK Pirmasens (A), 14. März 14 Uhr TSV Steinbach Haier (H), 21. März 14 Uhr Rot-Weiß Koblenz (A), 28. März 14 Uhr FSV Frankfurt (H), 31. März 19 Uhr TSG Balingen (A), 4. April 14 Uhr Astoia Walldorf (H), 11. April FSV Mainz 05 II (A), 18. April 14 Uhr 1. FC Saarbrücken (H), 25. April 14 Uhr Bayern Alzenau (A), 2. Mai 14 Uhr FC Gießen (H), 9. Mai 14 Uhr SSV Ulm (A), 16. Mai 14 Uhr SC Freiburg II (H)