- Das Achtelfinale im DB Regio-wfv-Pokal ist an diesem Donnerstag ausgelost worden. In diesem würde der VfR Aalen auf den Oberligisten aus Backnang treffen. Zunächst muss der Drittligist von der Ostalb aber erst einmal seine Hausaufgaben in der dritten Runde machen. Denn nur der Sieger der Partie FSV 08 Bissingen gegen den VfR trifft auf den Oberligisten TSG Backnang. Diese Partie steigt am 18. September um 18.30 Uhr in Bissingen.