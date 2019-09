VfR vor Walldorf: Ein Neuzugang und ein Rückkehrer

Der Neuzugang: Stefan Wannenwetsch

Stefan Wannenwetsch kommt aus dem Nachwuchs des SSV Ulm. Seine erste Profistation war 1860 München, für die Löwen absolvierte er 13 Spiele in der 2. Bundesliga.

Anschließend wechselte Wannenwetsch zum FC Ingolstadt, mit denen er in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist. Im Februar 2016 holte ihn dann Hansa Rostock. Der 1,77 Meter große zentrale Mittelfeldspieler aus Langenau absolvierte bereits 102 Spiele in der 3. Liga (vier Tore, 10 Vorlagen) und 18 Spiele in der 2. Bundesliga.