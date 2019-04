VfR vor Spiel auf dem Betzenberg: Vor „geiler Kulisse“ in „top range“

Sie haben nur „einen Punkt gequetscht“. VfR-Trainer Rico Schmitt packte wieder einmal ungewohntes Vokabular auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Kaiserslautern aus. Gemeint war das Spiel zuletzt gegen Jena (1:1) in der heimischen Ostalb-Arena. Wieder hatten die Aalener Chancen, waren besser und mussten statt mit dreien mit einem Punkt leben. Gegen Kaiserslautern wollen sie nun wieder „drei Punkte pressen“ (Schmitt) oder zumindest alles reinwerfen, um am Betzenberg zu bestehen.

„Eine geile Kulisse, das Stadion wird brennen“, sagt VfR-Trainer Schmitt über den Betzenberg und fügt an: „Hier fährt keiner mit der sich in die Hosen macht, dem lege ich Windeln an.“

Die Vorfreude auf das Spiel sei bei allen groß. „Wir haben es in Karlsruhe schon erlebt, wie es ist, wenn die Ränge voll sind. Da haben wir es geschafft, dass der KSC das nicht für sich nutzen konnte und das wollen wir auch in Kaiserslautern schaffen“, sagt Mart Ristl.

Andrist und Traut sind am Betzenberg keine Option

Nicht mit dabei sein wird aus anderen Gründen Stephan Andrist. Er hatte sich im vergangenen Heimspiel eine „muskuläre Verletzung“ zugezogen, die wohl „langwieriger“ sein könnte.

„Leider. Stephan war zuletzt in einer ordentlichen, besseren Verfassung als zu Beginn meiner Amtszeit“, so Schmitt. Ersetzen könnte ihn beispielsweise Luca Schnellbacher, Matthias Morys oder eben Johannes Bühler. „Fakt ist, wir müssen uns weiter steigern. Vor allen Dingen in der Offensiv-Abteilung. Wir gehen viel zu sorglos mit unseren Möglichkeiten um“, spricht Schmitt das Manko der kompletten Runde beim VfR an. Hier erwarte er mehr Entschlossenheit und Verbissenheit, „die allererste sich bietende Chance zu nutzen“.

„Wir wollen den Rucksack nicht zu groß machen, aber wir erwarten von allen Offensivkräften eine Leistungssteigerung“, sagt der VfR-Trainer. Gemeint ist damit natürlich auch Petar Sliskovic, der zuletzt gegen Jena (Note 6) überhaupt nicht ins Spiel kam. „Wir haben gegen Jena nicht alle Spieler in die top range (engl. Spitzenklasse, d. Red.) bekommen.

Wir brauchen gegen Kaiserslautern aber alle, angefangen beim Torwart bis zum Sturm, in der top range“, sagt Schmitt. Ebenfalls nicht im Kader stehen wird Sascha Traut („schwierige Verletzung mit einer zusätzlichen Erkrankung“), er hat in den vergangenen Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert, sei aber für Kaiserslautern noch keine Option.

„Einige haben den Dienstag noch gebraucht, um die Ereignisse aus dem Jena-Spiel zu verarbeiten und jetzt fahren wir an diesem Freitag mit absoluter Überzeugung nach Kaiserslautern“, stellt Schmitt klar. Der Gegner (8., 44 Punkte) ist im Aufwind und hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten stabilisiert. „Ein Top-Gegner, der überzeugend in Uerdingen gewonnen hat“, warnt Schmitt. Den Aalenern muss es egal sein. Sie müssen liefern, wollen sie die Restchance am Leben halten.

