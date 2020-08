VfR verpflichtet Cesen und Oschkenat

Der 23-jährige slowenische Abwehrspieler Kristjan Arh Cesen hat vom VfR Aalen einen Vertrag bis zum 30.06.2021 bekommen, mit Verlängerungsoption. „Arh Cesen hat uns sowohl mit seiner Leistung in den Testspielen gegen den FC Augsburg II als auch gegen den FC Memmingen überzeugt“, so Geschäftsführer Giuseppe Lepore über den gelernten Linksverteidiger. Vergangene Saison absolvierte der ehemalige slowenische U21 Nationalspieler 20 Spiele in der 1. slowenischen Liga. Er wird zukünftig mit der Rückennummer 4 auflaufen.

Auch der 26-jährige Innenverteidiger Oliver Oschkenat kommt zum VfR. Der gebürtige Berliner wechselt von Ligakonkurrent SV Elversberg auf die Ostalb. Der 1,92 Meter große Abwehrspieler, absolvierte bislang 114 Regionalligaspiele, in denen er sechs Tore erzielte. Oschkenat wird zukünftig mit der Rückennummer 18 in der Ostalb-Arena auflaufen. „Oliver ist ein erfahrener Innenverteidiger, der in seiner Jugend eine gute Ausbildung, insbesondere bei Union Berlin genoss. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Kader begrüßen zu dürfen“, so Geschäftsführer Giuseppe Lepore.