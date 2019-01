VfR verliert, Probespieler reist ab

Der VfR Aalen hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in der Türkei verloren. Der Fußball-Drittligist von der Ostalb verlor gegen den Zweitligisten Greuther Fürth mit 0:3 (0:2). Das Spiel fand am Nachmittag auf der Anlage des Hotels der Fürther in Belek statt.

Für den VfR stand Nummer eins Daniel Bernhardt im Tor – der einzig fitte Schlussmann derzeit im Kader. Ersatzmann Raif Husic ist verletzt und auch Probespieler Timo Königsmann verletzte sich am Sonntag im Training an der Wade und ist nach zwei Einheiten mit dem VfR schon wieder abgereist. An diesem Dienstag um 15 Uhr steigt der zweite Test des VfR um 15 Uhr gegen den Regionalligisten Lok Leipzig.