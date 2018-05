VfR unterliegt KSC vor 7788 Zuschauern mit 0:2

7788 Zuschauer in der Ostalb Arena - das hatte es seit dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga des VfR Aalen 2015 in der 3. Liga noch nicht gegeben. Der Karlsruher SC, an diesem Samstag Gegner des VfR, ist auf dem besten Weg, zurück in die 2. Liga zu kehren. Die Aalener mussten sich im letzten Heimspiel der Saison dem KSC, der die Mehrzahl der Zuschauer im Rücken hatte, mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Badener sicherten sich den Relegationsplatz. „Ein riesen Lob an die Mannschaft. Da kann man stolz drauf sein“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz nach der Partie.

Beide Mannschaften hielten sich, passend zum Rahmen des Spiels, nicht mit gegenseitigem Abtasten auf. Der KSC, sich seiner Rolle bewusst, übernahm das Kommando, angetrieben durch seine lautstarke Fan-Wucht, drückte aufs erste Tor. Nach einer ersten Annäherung mit einem Schuss von Kapitän David Pisot neben das Aalener Tor vollstreckte Marvin Pourie, der nach einem Freistoß von Marvin Wanitzek völlig frei aus kurzer Distanz einköpfte, in der neunten Minute.

Der VfR versteckte sich gegen die druckvollen Karlsruher aber nicht und konterte - damit hätte auch fast der Ausgleich fallen können. Nach einer nächsten großen KSC-Chance zum 2:0, als VfR-Torwart Daniel Bernhardt einen Ball von Jonas Föhrenbach entschärfte, kamen die Gastgeber zum Abschluss - doch die Abnahme von Sebastian Vasiliadis, der einen Flachpass von Luca Schnellbacher Wembley-Tor-mäßig an die Latte knallte (20.), war kein Tor. Danach hatte der VfR noch seine Momente, etwa durch Matthias Morys kurz vor dessen verletzungsbedingte Auswechslung, und erneut Vasiliadis. „Dass der KSC die bessere Mannschaft sein wird, war klar. Wir haben versucht, den einen oder anderen Nadelstich zu setzen“, erklärte VfR-Trainer Peter Vollmann nach seinem Heimfinale. Doch auch der KSC blieb gefährlich und hatte kurz vor der Halbzeitpause noch eine richtig gute Möglichkeit zu erhöhen, durch Pisot, der nach einem Eckball am Außennetz scheiterte (42.).

Der zweite Treffer fiel in der zweiten Halbzeit nach einem nächsten Standard - für die Gäste. Der KSC nutzte die Schwäche des VfR zum zweiten Mal aus, diesmal köpfte Daniel Gordon einen Eckball von Wanitzek ins Tor (54.). Den Elan der ersten Halbzeit zeigten die Teams nach dem Seitenwechsel nicht mehr. Der KSC kontrollierte das Geschehen, der VfR bemühte sich um den Anschluss. Jubel im KSC-Block kam in der 63. Minute und 66. Minute auf, als das 1:0 und dann das 2:0 des SC Paderborn gegen den Relegationskonkurrenten Wehen Wiesbaden auf der Anzeigetafel aufleuchtete.

Der KSC hätte auch noch deutlicher als 2:0 aus dem Stadion gehen können, drei weitere aussichtsreiche Gelegenheiten ließen die Badener allerdings aus - eine auch dank einer starken Fußabwehr von Bernhardt im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Fabian Schleusener. Die große Feier stieg trotzdem, das Paderborner 3:1 und der eigene Sieg sicherten den begehrten dritten Tabellenplatz. Nach dem Abpfiff stürmten Fans beider Lager den Platz - die Polizei, die in der Stadt schon vor der Begegnung im Einsatz war, verhinderte ein Zusammentreffen. Letztlich feierten die KSC-Anhänger mit ihrer Mannschaft den verdienten Erfolg.