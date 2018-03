VfR und Westhausen setzen sich durch

Beim Fußballturnier des TSV Essingen für Senioren haben sich am vergangenen Samstag in der Schönbrunnenhalle der VfR Aalen in der Altersklasse Ü 32 und der TSV Westhausen bei den Ü 42 durch gesetzt. Den Zuschauern wurde interessanter Hallenfußball auf gutem fußballerischem Niveau geboten. Dabei sahen sie 125 Tore in 43 Spielen und spannende Finalspiele beim Ü-42-Turnier.

Am Vormittag spielten sieben Mannschaften der Über-32-jährigen im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Turniersieg, nach dem kurzfristig drei Mannschaften (Grippe) ausgefallen sind. In diesem Teilnehmerfeld lieferten sich der VfR Aalen, Heubach und Böbingen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Turniersieg. Alle drei Mannschaften hatten am Ende vier Siege zu verbuchen.

Der VfR behauptet sich aber mit vier Siegen und zwei Remisen vor Heubach mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Auf Platz drei landete Böbingen mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Auf den weiteren Plätzen folgten: 4. SV Neresheim, 5. TSV Essingen, 6. TSV Dewangen, 7. FC Ellwangen. Am Nachmittag spielten weitere zehn Teams beim Ü-42-Turnier in zwei Gruppen um den Turniersieg. In der Gruppe A hatten gleich drei Mannschaften hatten am Ende der Gruppenspiele sieben Punkte.

Der TSV Essingen wurde nach spannenden Spielen mit einem Tor Vorsprung, vor Söhnstetten/Gussenstadt, Gruppenerster und zog damit ins Endspiel ein. Dem TSV Großdeinbach blieb mit ebenfalls sieben Punkten, aber dem schlechteren Torverhältnis, nur der dritte Platz in der Gruppe A. In der Gruppe B setzte sich Westhausen souverän mit zehn Punkten vor der Überraschungsmannschaft aus Eigenzell mit acht Punkten durch. Westhausen und Essingen schenkten sich im Endspiel nichts. Westhausen konnte sich gegen Ende des Spiels mit zwei Treffern verdientermaßen gegenüber dem Gastgeber mit 2:0 durchsetzen. Das Spiel um Platz drei gewannen die Eigenzeller gegen die SG Söhnstetten/Gussenstadt knapp mit 2:1. Die weiteren Platzierungen: 5. TSV Oberkochen, 6. TSV Großdeinbach, 7. 1.FC Heidenheim, 8. FC Ellwangen 1913, 9. SV Elchingen, 10. DJK Wasseralfingen.