VfR und das Fernziel Pokalsieg – Zwischenstation an der Donau

Stefan Wächter hat geliefert. Sein Coach Tobias Cramer ist zufrieden. Endlich hat er getroffen, den Grundstein für den Aalener Heimsieg am vergangenen Freitag in der Ostalb Arena gelegt. „Ich hab zu ihm, gesagt, ich lass ihn so lange spielen bis er trifft“, verrät Cramer auf der Pressekonferenz nach dem Ligaspiel gegen das Schlusslicht Hessen Kassel. Nun hat er das 1:0 erzielt und das hat Folgen: „Nun nehm ich ihn raus.“ Freilich ein Witz.

Das schob Cramer daher vorsorglich gleich nach. Es sagt aber viel über die Stimmung im Aalener Team aus. Die ist gut. Nach neun Punkten und dem vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest kann sie das auch sein. Nach den beiden bitteren Niederlagen gegen Balingen und Homburg hatte Cramer noch den „intern“ den Abstiegskampf ausgerufen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Nach dem 3:0-Sieg über Kassel sieht die Welt schon wieder anderes aus, weil Aalen eben gezeigt hat, dass es Spiele gewinnen kann, in denen die Jungs eben nicht das Spiel bestimmen. In Fachkreisen spricht man dabei von einem dreckigen Sieg oder wie VfR-Torwart Michel Witte treffend sagte: „Heute haben wir scheiße gespielt und die Punkte mitgenommen.“ Doch drei Punkte sind eben am Ende drei Punkte. „Ich werde mich nicht bei Tobi entschuldigen“, fügte Cramer in Richtung von KSV-Trainer Tobias Damm hinzu. Muss er auch nicht. Mit Rückenwind geht es für den VfR daher nun in das WFV-Pokal-Spiel an der Donau. Nein, es sind nicht die Ulmer Spatzen aus der Regionalliga, sondern der kleine Landesligist SSG Ulm, der auf den Regionalligisten von der Ostalb an diesem Mittwoch (17 Uhr) wartet. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen über die Sportfreunde aus Dorfmerkingen (7:6) und dem klaren 4:0-Sieg über den TSVgg Plattenhardt steht die Mannschaft von Trainer Bernd Pfisterer mittlerweile als unterklassiges Team in der 3. Runde des Verbandspokals. In der Landesliga selbst stehen die Ulmer aktuell auf dem sechsten Rang (10 Punkte) und sind damit ähnlich gut gestartet wie der große Kontrahent im Spiel des Jahres für die SSG, der VfR aus Aalen. Gespielt wird auf dem sogenannten Hauptspielfeld Halde. „Das ist ein komplett anderes Spiel, aber da wollen wir auch eine Runde weiterkommen“, sagte VfR-Kapitän Alessandro Abruscia bereits nach dem Sieg über Kassel.

Wechsel in der Mannschaft, die wird es wohl geben. Das hat Trainer Cramer bereits in der Woche vor dem Heimspiel angekündigt. Er sprach von einem „Angebot“ an die Spieler, die zuletzt etwas hintendran waren. Fehlen werden auf jeden Fall Tim Schmidt (Muskelfaserriss) und die beiden Langzeitverletzten Benjamin Kindsvater und Steffen Kienle.

Den Pokal auf die leichte Schulter nehmen, das wird der Aalener Trainer indessen nicht. Der Pokalsieg bleibt fest im Blick. Diesen erwartet im Übrigen auch die aktive Fanszene der Aalener. Das haben die Vertreter dem Trainer bei einem Treffen klar zu verstehen gegeben. Stolze siebenmal hat der Verein von der Ostalb den Pokal bereits gewonnen. Der letzte Titel im WFV-Pokal liegt allerdings lange zurück (2009/2010). In den vergangenen Jahren war der Pokal nicht die Lieblingsdisziplin des VfR. In der vergangenen Runde flogen die Aalener beispielsweise gegen das unterklassige Bietigheim-Bissingen verdient aus dem Wettbewerb. Ein solches Fiasko soll an diesem Mittwoch auf jeden Fall vermieden werden.

„Wir haben in den kommenden Wochen schwere Spiele vor uns, aber wir müssen uns vor niemandem verstecken“, stellte Abruscia klar. Sicher nicht vor einem Landesligisten und sicher auch nicht vor den Kickers aus Offenbach, die bereits an diesem Samstag (14 Uhr) auf den VfR aus Aalen warten.