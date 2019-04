VfR: Umstrukturierung nach dem feststehenden Abstieg

„Der Abstieg des VfR Aalen in die Fußball-Regionalliga Südwest ist zur bitteren Realität geworden. Über die gesamte Saison hinweg konnten Spiele mit deutlichem Chancenplus nicht in Punkte umgesetzt werden, bereits sicher geglaubte Punkte gingen in den letzten Spielminuten verloren.

Trotz der aufkeimenden Hoffnung nach den Auswärtssiegen gegen Spitzenmannschaften wie Karlsruhe und Kaiserslautern und bis zuletzt vieler guter Spiele mit zahlreichen erspielten Torchancen konnten die erforderlichen Ergebnisse nicht erzielt werden.

Alle Präsidiums- und Aufsichtsratsmitglieder stellen sich der Verantwortung der anstehenden Aufgaben, sind aber auch offen für weitere Mitglieder in den ehrenamtlichen Gremien.

Grundlegende Gedanken zur Neuausrichtung des Vereins

Bereits in den vergangenen Wochen haben sich die Verantwortlichen grundlegende Gedanken zur Neuausrichtung des Vereins in der Regionalliga gemacht und werden jetzt umgehend mit der operativen Umsetzung beginnen.

Wie auch in den vergangenen Jahren wurden ab dem Jahreswechsel die Gespräche mit den bestehenden Sponsorenpartnern aufgenommen. Hierbei konnten bereits beide Szenarien der Ligazugehörigkeit unabhängig voneinander verhandelt und besprochen werden.

Der VfR Aalen freut sich über die positive Resonanz auch für die Regionalliga und geht deshalb aktuell davon aus, dass ein Großteil der bisherigen Unterstützer erhalten bleibt. Die regionalen Partner und Sponsoren werden in der Regionalliga einen noch höheren Stellenwert in den Planungen des Vereins einnehmen, da TV-Gelder, sowie Einnahmen aus der Liga-Zentralvermarktung wegfallen werden.

Spieleretat wird neu definiert

In Abhängigkeit der weiteren Unterstützung von Partnern, Sponsoren, Stadt und Lieferanten und dem so zustande kommenden Gesamtetat wird auch der Spieleretat definiert. Unstrittig ist, dass eine junge und hungrige Mannschaft, vorwiegend mit Spielern aus Süddeutschland, zusammengestellt werden soll.

Auch Spieler der vereinseigenen Jugend sollen ein Bestandteil des nächstjährigen Kaders sein. Ausgehend von diesem Konzept werden sich das Präsidium und der Aufsichtsrat mit mehreren Trainern austauschen, erster Ansprechpartner wird hierbei der aktuelle Trainer des VfR Aalen Rico Schmitt sein.

Auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen müssen auch die wirtschaftlichen Strukturen des Vereins der Regionalliga angepasst werden. Dies wird infrastrukturelle und personelle Themen, sowie auch Dienstleisterverträge und Lieferanten betreffen.

Die Jugend des Vereins soll bei den anstehenden Umstrukturierungen so gut wie möglich verschont bleiben. Die nächsten Tage wollen wir intensiv dazu nutzen um schnellstmöglich Klarheit in allen Bereichen zu schaffen um eine gute Grundlage für die Spielzeit 2019/2020 zu legen.“

Stimmen zum Spiel

Das geht dann zu einfach, dass wir nach einem Standard wieder in Rückstand geraten. Wir erarbeiten uns ja die Chancen, das hat auch mit Lockerheit vor dem Tor zu tun, mit der Ruhe, das spielt alles eine Rolle. Das geht an keinem spurlos vorbei, wir sind ja auch nur Menschen. Es ist brutal.

VfR-Linksaußen Patrick Schorr

Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, wir hatten viele Möglichkeiten, ich bin nicht zufrieden mit der Ausbeute. Es war ein wichtiger Sieg. Großen Respekt vor Aalen, sie sind nach dem 0:3 zurück gekommen, haben Druck gemacht. Ich wünsche dem Verein und Rico für die Zukunft alles Gute. Ich weiß wie schwer es ist, sich für die Zukunft was aufzubauen.

Uerdingens Trainer Frank Heinemann

Wir hatten unsere Chancen. Wir waren nicht gut genug für Uerdingen. Das ist auch für mich eine schwere Situation. Wir haben vieles gegeben, da lasse ich nicht draufk ommen, bis zur letzten Minute versucht das Spiel zu drehen, zumindest ein Remis zu erreichen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe noch drei Spiele. In Summe, wieso wir abgestiegen sind, das ist tiefgründiger.

VfR-Trainer Rico Schmitt