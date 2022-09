VfR U 19 knöpft Kickers Punkt ab

Nach wochenlanger Vorbereitung ist für U 19-Fußballer des Regionalligisten VfR Aalen am Sonntag das erste Pflichtspiel auf dem Plan gestanden. Das Team von Jochen Herbst und Tobias Abele hat sich mit dem Nachwuchs der Stuttgarter Kickers gemessen.

Mit den Kickers, die als Absteiger aus der Junioren-Bundesliga gleichzeitig auch Meisterschaftsfavorit der neuen Spielzeit sind, wartete somit ein schwieriger Auftaktgegner auf den VfR von der Ostalb. Die dominante Anfangsphase der Kickers führte bereits in der 13. Minute zur 1:0-Führung durch Noah Hampp. Nach 20 Minuten wurde die Partie offener, sodass Okan Kilic nach 30 gespielten Minuten zum 1:1-Ausgleich traf. Mit dem Pfiff zur Halbzeit sorgte Lorenzo Cedrone für die VfR-Pausenführung.

Die zweite Hälfte startete für den VfR-Nachwuchs mit drei starken Aktionen, die aber nicht zielführend abgeschlossen wurden und somit nicht zur 3:1-Führung führten.

Danach erhöhten die Stuttgarter Kickers den Druck und erzielten in dieser Phase durch Marko Pilic in der 64. Minute den Ausgleich zum 2:2, der gleichzeitig auch der Endstand der Partie war. Mit viel Leidenschaft und gutem Teamgeist nahm die U 19 einen Punkt mit nach Aalen. An diesem Sonntag möchte die Truppe von Jochen Herbst im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach die geschlossene Mannschaftsleitung bestätigen. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Greut Süd.