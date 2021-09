VfR-Trainer wird Vorbildfunktion nicht gerecht

Es gibt keine Entschuldigung für das Auftreten von Trainer Uwe Wolf beim Spiel gegen den VfB Stuttgart II. Punkt. Er ist Trainer, war einst selbst Profifußballer und muss wissen, dass er in einer solchen Funktion eine absolute Vorbildfunktion hat. Man kann darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, VfB-Fans genau hinter der VfR-Trainerbank zu postieren. Doch im Kern muss sich ein Trainer eben weitestgehend im Griff haben. Egal, was da von außen oftmals sicher nicht Vorbildliches hereingerufen oder gebrüllt wird. Eine Unsitte, die in Fußballstadion leider oftmals üblich ist. Er ist ein Drecksack neben dem Spielfeld, das sagte er unlängst über sich selbst. Die Regeln eines vernünftigen Miteinanders gelten aber dennoch. Zu oft schoss Wolf in seiner kurzen Zeit auf der Ostalb über das Ziel hinaus. Nachzufragen bei diversen Linienrichtern oder Schiedsrichtern der Regionalliga.

Gesten, wie die gegen den VfB II erreichen dabei allerdings definitiv eine neue Dimension. Mit Emotionen, die natürlich dazugehören, hat das nichts mehr zu tun. Mir selbst ist ein verrückter Typ wie Jürgen Klopp auch lieber, als ein ruhiger Zeitgenosse an der Seitenlinie. Das aber nur am Rande bemerkt. Letztlich kann Wolf froh sein, dass die Fans dann eben nicht auf das Spielfeld sprangen und so weitaus Schlimmeres verhindert werden konnte. Dass der Verein nun mit Wolf reden möchte, das klingt vernünftig. Doch ändern muss sich vor allen Dingen der Trainer selbst. Es geht dabei zunehmend um die Wahrnehmung des gesamten VfR Aalen. Da spielt es keine Rolle, dass Wolf nach dem Spiel ein netter Zeitgenosse ist, der sich vorbildlich um seine Kinder kümmert.

Emotional gerne, aber nicht überdrehen, das wäre für die breite Öffentlichkeit von Seiten eines Trainers angebracht.