VfR-Trainer Schmitt: „Da müssen fünf Wunder her“

Ein Hellseher wäre für die Zukunft des VfR Aalen in diesen unwegsamen Zeiten gar nicht schlecht. Rico Schmitt kommt dafür nicht in Frage. „Meine Glaskugel macht aktuell keinen guten Job“, sagte der Trainer des VfR an diesem Freitag und gab damit bekannt, dass er es „nicht versprechen“ kann, dass seine Mannschaft an diesem Samstag (14 Uhr) gewinnt.

Dass sie das sollte, steht außer Frage, denn nur noch mit vier Siegen aus den verbleibenden vier Spielen hat der VfR – wenn überhaupt – noch eine theoretische Chance auf den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga, wenngleich die Hoffnungen nach den jüngsten, empfindlichen Nackenschlägen gegen die Sportfreunde Lotte und VfL Osnabrück gering sind.

Die Mannschaft ist gefordert – es liegt nicht immer nur am Trainer. VfR-Trainer Rico Schmitt

„Da müssen fünf Wunder her“, befand Schmitt ob des Acht-Punkte-Rückstandes auf den Nichtabstiegsplatzes. Nun kommt da der KFC Uerdingen zum ersten von noch drei Heimspielen (nur einmal geht es noch auf Reisen). Klar, es ging an diesem Freitag auch um den Gegner. Dass diese Uerdinger um ihren Millionen schweren Investor (Mikhail Ponomarev) und Weltmeister (Kevin Großkreutz) und weiteren Ex-Bundesligaspielern mit der zweitschlechtesten Abwehr der Liga nach Zweitliga-Ambitionen nur auf Platz elf herumdümpeln, war sekundär.

Der VfR schaut nur auf sich und muss, wie immer, „alles reinhauen“ und will die verbleibenden Spiele „seriös“ angehen. „Das sind wir dem Verein und Fans schuldig.“ Genauso wie Heimsiege – ein Punkt weshalb die Aalener als abgeschlagenes Schlusslicht ihr Dasein fristen. Vielleicht wird es aber trotzdem wieder unterhaltsam und spannend wie viele VfR-Spiele in dieser Saison in der Ostalb Arena.

„Wir gehen auch am Samstag Risiko“, machte Schmitt klar – nichts anderes bleibt den Aalenern allerdings übrig. Mart Ristl (Muskelfaserriss) und Stephan Andrist (Rekonvaleszent nach Muskelfaseriss) kommen dabei für eine Startelf nicht in Frage. Darin braucht der Coach mehr denn je Männer, die wollen. „Die Mannschaft ist gefordert – es liegt nicht immer nur am Trainer“, merkte Schmitt an und fügte hinzu: „Es geht auch um die eigene Reputation.“

Fragen der Zukunft

Da es an diesem Freitag auch um Zukunftsfragen ging, war man wieder beim Trainer. Die „dramatische Situation“ um den VfR lässt seinen Trainer freilich nicht kalt. Dass die in der Regionalliga begangen wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Aber mit wem? Auf welchem Level? Das sind Fragen die ein Rico Schmitt nicht beantworten kann und schon gar nicht hellsehen. Schmitt wäre gesprächsbereit für die Liga, die er mit Kickers Offenbach schon kennt. Doch auch ihn treibt wie viele im Verein die Frage um: „Wo soll es hingehen?“

Es ist noch nichts spruchreif

Laut Hermann Olschewski, Präsident Sport beim VfR, ist „noch gar nichts spruchreif“, sagte er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Es laufen „Sondierungsgespräche“, es geht um die Sponsoren, vermutlich auch um die Größe deren Engagements. „Man kann ja nichts auf Schulden aufbauen“, so Olschewski. Mit der Höhe des Etats hängt auch zusammen, welche Rolle der Verein in der vierten Liga einnimmt – ambitioniert spielen kostet mehr als nur so mitkicken.

Schmitt wäre einer für die ambitionierte Variante (Olschewski: „Da wird es Gespräche geben“). Olschewski weiß, dass es auch um ihn, der in der Kritik steht, geht, in die Regionalliga aber wohl nicht mit ihm. Er trage als Sportlicher Leiter die „Hauptverantwortung“, sollte der Abstieg erfolgen – das kann rechnerisch schon an diesem Wochenende der Fall sein.

Dass die Spieler unzählige Chancen in dieser vom Abstiegskampf überdeckten Saison haben liegen lassen und unter zwei Trainern mehrmals Punkte durch Gegentore in der Nachspielzeit und nach Standards haben liegen lassen? Da ist auch ein Sportlicher Leiter „machtlos“, wie er feststellte. Denkbar, dass solch ein Posten in der Regionalliga in Personalunion erfolgt – Trainer/Sportlicher Leiter.

In dieser Position baute Schmitt vor sechs Jahren in Offenbach übrigens eine Mannschaft auf. Was sein aktuelles Team noch zu leisten im Stande ist, zeigt sich vielleicht an diesem Samstag.