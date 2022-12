VfR-Trainer Cramer: „Brauche Spieler, die mit einer absoluten Überzeugung das Thema VfR Aalen annehmen möchten“

20 Spieltage hat der Fußball-Regionalligist VfR Aalen in dieser Saison bereits absolviert. Unter dem Strich stehen 24 Punkte, von denen neun der eingereichten Insolvenz zum Opfer gefallen sind. Nach der Miniserie von drei Siegen in Folge dachten viele, der VfR hat die Kurve gekriegt. Es folgten die Bruchlandungen in Fulda (0:5) und die krachende Niederlage gegen Angstgegner Balingen (2:4), den man auch im siebten Duell nicht bezwingen konnte. Ruhige und besinnliche Tage, die stehen dem Verein von der Ostalb also aus vielschichtigen Gründen mal wieder nicht bevor. Es geht um die Existenz des Vereins und den sportlichen Klassenerhalt in der Regionalliga. Der ist aktuell zwar in greifbarer Nähe. Doch mit nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen in 2022 hätte der Verein den Sprung (aktuell Tabellen-16., 15 Punkte) raus aus der Abstiegszone bereits schaffen können. Das ärgert auch den Trainer Tobias Cramer.

Herr Cramer, mit ein paar Tagen Abstand: Wie war die kleine Weihnachtsfeier am Tag nach der 2:4-Pleite gegen die TSG Balingen?

Alles in Ordnung. Natürlich war es aber enttäuschend, was das Spiel betrifft. Wir hatten uns zum Abschluss des Jahres natürlich etwas vorgenommen, wollten unbedingt einen Punkt mitnehmen. Dann hätte man aus sportlicher Sicht beruhigter in die Winterpause gehen können.

Nach dem Spiel gegen Balingen hatten Sie der Mannschaft vorgeworfen, dass sie den Plan nicht umgesetzt habe und ins Verderben gestürmt sei. Bleiben Sie bei diesem Urteil?

Ja, da hat sich nichts geändert. Es geht allein darum, dass in der ersten Halbzeit die taktische Ausrichtung des Trainerteams nicht umgesetzt wurde. Die Spieler haben ihr eigenes Ding gemacht und dadurch sind wir in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit musste ich dann zwar viel coachen, aber da wurden die Vorgaben umgesetzt. Dabei ging es etwa um die Höhe der letzten Reihe. Außer dem Elfmeter hat Balingen in der zweiten Hälfte dann auch keine Chance mehr bekommen und wir haben noch zwei Tore geschossen. Ich war in Kassel bei einem Vortrag von Julian Nagelsmann über Dynamiken im Spiel und der hat klar gesagt: Wenn meine Spieler nicht auf mich hören, dann werde ich sie auch nicht beschützen. An dieser Aussage ist viel Wahres dran.

Diese Dynamiken in einem Fußballspiel konnte man zuletzt auch im Finale um die Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Argentinien klar erkennen.

Genau. In diesem Spiel konnte man genau erkennen, was im Fußball möglich ist. Dementsprechend machen sich die Spieler auch selbst angreifbar, wenn sie die Vorgaben des Trainerteams nicht umsetzen. Komischerweise ist das die vergangenen vier Jahre gegen Balingen immer so gewesen. Das haben mir die Verantwortlichen auch so geschildert. Aalen fällt immer auf die Spielweise von Balingen rein, steht sehr hoch und lässt sich auskontern.

Warum bekommen das die Spieler nicht in die Köpfe?

Sie wollen Fußball spielen. Das ist natürlich vom Grundsatz her nicht falsch. Es geht aber darum, dass die Höhe der letzten Reihe nicht passt. Wenn ich sehe, dass wir 0:1 zurückliegen und dann unsere letzte Reihe plötzlich an der Mittellinie steht, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für Balingen. Die TSG macht das dann eben sehr gut, wartet auf Fehler des Gegners und spielt dann klare Bälle. Die stehen auch nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga. Aber zurück zur WM: Auch Frankreich lag im Finale zurück, ist ruhig geblieben und hat sich so im Spiel gehalten. Ein Rückstand ist immer möglich. Gerade auf so einem schwierigen Platz wie in Balingen. Da kann immer einer durchrutschen.

Warum hat der VfR als Profiverein gegen einen Amateurverein solche Probleme?

Balingen ist auf dem Papier kein Profiverein. Die Jungs gehen sicherlich auch „schaffen“, wie man das in Württemberg sagt (lacht). Aber man kann ja auch nicht von der Hand weisen, dass da dutzende ehemalige Drittliga- und Zweitligaspieler auf dem Platz stehen. Es sind erfahrene Spieler, die genau wissen, was sie tun. Da wird eben oft mit zweierlei Maß gemessen.

Der VfR Aalen hat dagegen eine sehr junge Mannschaft.

Wir haben eine sehr unerfahrene Mannschaft, die als Profis bezeichnet werden. Aber ich sage: Sicherlich haben wir Strukturen wie ein Profiverein, aber wir haben noch „keine“ Profis auf dem Platz. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Wir haben junge, hungrige Spieler, die sich aber erst einmal entwickeln müssen. Balingen oder auch andere Vereine, wie zum Beispiel Barockstadt Fulda oder der Bahlinger SC, haben Spieler in den Reihen, die teilweise Europapokal gespielt haben. Diese Vereine haben im Prinzip aktuell noch die Möglichkeit, solche Spieler über andere Mechanismen zu finanzieren. Wir müssen als Traditionsverein, der mit einer Insolvenz zu tun hat, eben alles aufdecken. Man muss da schon genau differenzieren, wenn man von Profifußball oder Amateurverein spricht.

Wie weit ist der VfR Aalen aktuell noch von dem entfernt, was Sie sich mit der jungen Truppe vorgestellt haben?

Mein persönliches Ziel ist, dass man einen Punkteschnitt von 1,5 Punkten pro Spiel holt. Das habe ich bei meinen Jobs eigentlich immer so realisiert. Das ist mein Anreiz und da weiß ich, dass man eine sehr stabile Saison gespielt hat. Nach den drei Siegen in Folge lag ich bei 1,4 und nun bei 1,2.

Da ist noch Luft nach oben.

Damit würde man nie absteigen, aber das ist für meine Ansprüche zu wenig.

Und vom spielerischen Moment her?

In vielen Spielen waren wir nah dran, aber die Konstanz fehlt noch. Das hat natürlich auch mit dem Verletzungspech in der Hinserie zu tun. Wir haben teilweise nur mit 13 oder 14 Spielern auf dem Platz trainiert, mussten mit U 19-Spielern auffüllen. Auf der einen Seite ist das gut, weil ich die Spieler schon einmal gesehen habe, aber auf der anderen Seite kann man nicht viele Automatismen schaffen. Darunter leidet dann auch die Spielphilosophie.

Stichwort Verletzung: Wie sehr schmerzt es, dass Sie Steffen Kienle noch nie auf dem Trainingsplatz erlebt haben?

Das hat sich vor Kurzem geändert, da habe ich tatsächlich mit Benjamin Kindsvater und Steffen auf dem Platz gestanden. Das hat mich super gefreut. Beide haben schon die Passformen mitgemacht und auch die kleinen Spielformen konnten sie schon abwechselnd durchführen. Da hat uns schon enorm Qualität gefehlt.

Und vor allen Dingen auch Mentalität.

Ganz genau. Das sind die Dinge, die uns guttun werden nach der Winterpause.

Das würde sicherlich zudem eine neuerliche Siegesserie gleich zum Auftakt, oder?

Definitiv, das zeigen auch die Rückmeldungen von meinen Trainerkollegen. Martin Braun (Balingen, Anm. d. Red.) zum Beispiel hat ein oder zwei Spiele von uns gesehen und gesagt: „Da sieht man, dass ihr Qualität habt, und eine Philosophie zu erkennen ist.“ Die Siege waren zudem auch hochverdient. Wir haben einfach eine gewisse Körperlichkeit entwickelt und können bis zur 90. Minute marschieren. Das haben auch die Spiele gegen Freiberg gezeigt, die wir ganz spät noch gewonnen haben. Aber natürlich gibt es noch viel Arbeit.

Woran wird gearbeitet?

Die Mannschaft muss offen, gierig bleiben und auch Dinge annehmen, auf die sie vielleicht nicht so viel Lust haben. Fußballspiele werden nicht durch Standfußball entschieden. Wir brauchen noch mehr Körperlichkeit, gepaart mit den fußballerischen Qualitäten. Fakt ist: Wenn man die Grundtugenden nicht auf den Platz bekommt, dann braucht man nicht mit dem Fußball spielen anfangen. Ohne diese wird es nicht funktionieren. Selbst ein Lionel Messi hat im Finale gezeigt, wie wichtig es ist, in vielen Situationen körperlich präsent zu sein. Zum Glück hat diese WM das endlich mal gezeigt. Marokko war das beste Beispiel dafür, die komplett alles reingeworfen haben und Räume geschlossen und bespielt haben, die Frankreich im Halbfinale vor große Probleme gestellt haben. Man kann sich aus dem kleinen Einmaleins des Fußballs eben auch Selbstvertrauen ziehen. Das haben meine Jungs in der kurzen Siegesserie auch bewiesen.

Dann allerdings wirkte es gegen Fulda nach zehn Minuten, als wenn dem VfR jemand den Stecker gezogen hätte.

Ja und das hat etwas mit Charakter und Spielintelligenz zu tun. Das sage ich den Jungs in jeder Besprechung: Wenn wir ein Tor kassieren, ist es nicht schlimm. Es ist egal, aber wir dürfen dann nicht so offen stehen, dass wir das zweite oder dritte gleich wieder einfangen. Wir dürfen nicht in Panik verfallen und wild werden. Natürlich hat das auch mit unseren jungen Spielern zu tun. Aber wir müssen nach einem Gegentreffer weiter gut in unserer Struktur bleiben und gut gegen den Ball arbeiten.

Das gelingt aber nicht. Nicht nur gegen Fulda oder Balingen, sondern auch gegen Stuttgart II hat der VfR sehr leicht die Gegentreffer kassiert.

Da haben wir noch enormes Entwicklungspotential vor uns. Die Spieler müssen davon überzeugt sein, das eigene Tor mit aller Macht zu verteidigen und gewisse Dynamiken im Spiel erkennen. Das unterscheidet uns von Mannschaften aus dem ersten Drittel der Tabelle, die Spieler in ihren Reihen haben, die das Konzept eben sachlich runterspielen. Deswegen haben diese auch so wenige Gegentore.

Alessandro Abruscia, Ali Odabas und Sascha Korb sind aber auch gestandene Spieler, die die jungen Spieler an die Hand nehmen können.

Die werden aber oft auch wild und das muss man auch da kritisch ansprechen. Denn es geht auch bei diesen Spielern um eine Weiterentwicklung. Wie gehe ich mit Rückständen um, wie mit Führungen – da muss eine Entwicklung in der kompletten Mannschaft stattfinden.

Ein Thema schwebt da natürlich weiter über allem: die Insolvenz. Ist das Thema komplett aus den Köpfen?

Grundsätzlich konzentriere ich mich immer auf den sportlichen Bereich. Den kann ich beeinflussen. Das haben wir drei Spiele sehr gut gemacht. Die letzten beiden Spiele haben wir es überhaupt nicht hinbekommen. Deswegen ärgert das mich auch so, weil wir den Flow einfach respektlos weggeworfen haben. Zudem haben wir uns mit den neun Gegentreffern unser komplettes Torverhältnis versaut. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass manche Spieler mit der Insolvenz Alibis konstruieren wollen.

Inwiefern?

Bei manchen Spielern könnte die Insolvenz Instrument werden nicht so gute Leistungen erklärbar zu machen. Die Situation ist aber vier Monate her und sie haben alle rechtzeitig ihr Geld bekommen. Daher müssen alle Spieler nun auch etwas zurückgeben. Dafür sind sie Angestellte des Vereins. Wer damit nicht umgehen kann, der muss an den Verein herantreten und muss bestimmte Dinge mal besprechen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich brauche ab 16. Januar Spieler, die mit einer absoluten Überzeugung das Thema VfR Aalen annehmen möchten. Mit allen Konsequenzen, sei es die Insolvenz, sei es die Trainingszeiten oder andere Unannehmlichkeiten. Wir haben das große Ziel, das mittlerweile absolut möglich ist, die Klasse zu halten. Alles andere kann ich nicht beeinflussen.

Das ist richtig, aber es gibt immer noch die Unsicherheit, ob der Verein die Saison beenden kann?

Ich habe die Erwartungshaltung, dass wir am 16. Januar auch eine klare Aussage bekommen, ob es mit dem VfR Aalen weitergeht oder nicht. Das ist ein ganz entscheidendes Momentum, wie man in eine Vorbereitung startet. Es geht auch da um Überzeugung. Wir sind überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Dafür haben wir zu viel Qualität innerhalb des Kaders. Wir haben den sportlichen Auftrag und die Gremien in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung haben den wirtschaftlichen Auftrag den VfR Aalen so aufzustellen, dass dieser Traditionsverein über die nächsten Jahre und Jahrzehnte lebensfähig bleibt. Ich nehme diese Verantwortung mit allem was ich habe an und hoffe, dass die Verantwortung auch wirtschaftlich getragen und unterstützt wird.