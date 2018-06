VfR testet gegen Unterhaching

Fußball-Zweitligist VfR Aalen startet am Donnerstag ab Nürnberg in sein Wintertrainingslager nach Belek (Türkei). Dort wird die Mannschaft von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl am kommenden Samstag, 12. Januar, nicht, wie geplant, gegen AZ Alkmaar, sondern um 15 Uhr gegen Irtysch Pawlodar (Zweiter der Premier League Kasachstan) ein Testspiel absolvieren. Außerdem wurde für Donnerstag, 10. Januar, um 17 Uhr kurzfristig ein Freundschaftsspiel gegen die SpVgg Unterhaching (3. Liga) angesetzt.