VfR-Stürmer Kienle: „Wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen“

104 Spiele in der Regionalliga Südwest, 30 Tore, zehn Vorlagen. Er ist zweifellos der Garant für Aalener Tore und er wird schmerzlich vermisst: auf dem Feld, im Kreise der Mannschaft und besonders als Spieler mit dem echten Kämpferherz. Keine Frage, Steffen Kienle würde dem Fußball-Regionalligisten aus Aalen derzeit mehr als nur gut zu Gesicht stehen. Doch der 27 Jahre alte Mittelstürmer hat immer noch mit den Folgen seines Achillessehnenrisses aus dem Spiel gegen Hoffenheim II in der vergangenen Spielzeit zu kämpfen. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist wohl erst in 2023 möglich. Sebastian van Eeck hat sich mit Kienle über seinen langen Weg zurück auf den Rasen unterhalten.

Steffen, die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Dir?

Es war klar, dass eine lange Zeit dauert, aber es läuft gut und ich bin sehr gut in der Zeit. Bis jetzt habe ich nicht einen Rückschritt gemacht, bin aktuell schon eine halbe Stunde auf dem Laufband und mache sehr viel für meine Kraft und Ausdauer. Es läuft alles.

Schmerzen hast Du keine mehr?

Doch, aber auch das war schon von Anfang an klar. Vor allem, wenn man wieder mit dem Joggen anfängt, dass das wehtun kann, ist normal. Es birgt auch das Risiko einer Entzündung. Bislang ist das allerdings kein Problem. Es tut aber immer noch weh.

Wann kannst Du wieder ins Mannschaftstraining einsteigen?

Ich denke, Mannschaftstraining ist erst im nächsten Jahr wieder möglich. Es ist auch mein Ziel, in die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder einzusteigen. Vermutlich allerdings noch nicht mit 100 Prozent. Schön wäre es vielleicht im Dezember in irgendeiner Weise wieder auf dem Rasen Passspiele oder ähnliches zu machen. Das wäre auch mal wieder was anderes, als immer nur in der Reha zu schuften. Das wäre für den Kopf zudem wichtig.

Wie verfolgst Du die sportliche Situation beim VfR?

Ich schaue natürlich jedes Spiel. Klar, wir haben vor der Saison wieder eine neue Mannschaft zusammen gestellt und wenn man dann auf das Alter der Neuzugänge schaut, war es klar, dass es schwer wird. Dennoch habe ich schon sehr viele gute Spiele von uns gesehen, in denen wir sehr guten Fußball gezeigt haben. Leider kam die Niederlagenserie, die uns in der Tabelle hat abrutschen lassen. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir das schaffen können. Auch mit dem Abzug von neun Punkten. Es ist nicht unmöglich, aber es wird eine sehr schwere Saison.

Du sprichst es an. Wie hast Du die Kunde von der erneuten Insolvenz aufgenommen?

Für mich war es natürlich ein Schlag ins Gesicht. Damit hat keiner gerechnet. Das erschwert unsere Situation natürlich. Schließlich waren wir davor schon eher im hinteren Drittel der Tabelle zu finden. Man denkt über vieles nach und hat viele Dinge im Kopf. Wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen. Es ist keine leichte Situation.

Was macht man sich für Gedanken?

Wie jeder normale Arbeiter in der Berufswelt macht man sich eben Gedanken, wie es weitergeht. Geht es überhaupt weiter? Da spielen Ungewissheit und Angst eine Rolle. Das ist bei vielen in den Köpfen. Dabei sollte man sich eigentlich auf das Sportliche konzentrieren. Dass das nicht so einfach ist, dürfte jedem klar sein.

Zuletzt hat Kapitän Alessandro Abruscia viel Kritik geerntet für seinen schwach und letztlich verschossenen Elfmeter bei der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim II.

Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, einen Spieler anzugreifen, weil er einen Elfmeter verschossen hat, das ist komplett falsch. Es haben schon ganz andere Leute einen Elfmeter verschossen. Die Kritik kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Wenngleich er vielleicht schlecht geschossen war. Wenn der Torhüter in die andere Ecke springt, dann redet keiner darüber. Sandro hat die Verantwortung übernommen, das hätten vermutlich auch nicht alle gemacht.

Vermutlich eher nicht in dieser Drucksituation.

Die spielt natürlich eine Rolle. Wir brauchen in unserer Situation jeden Punkt. Ich mache da keinem Spieler einen Vorwurf. Blöd gelaufen, dass er nicht getroffen hat. Es war einfach sehr viel Druck dahinter, das hab ich selbst auf der Tribüne gespürt. Klar ist, Sandro wollte ihn auf jeden Fall reinmachen. Ihm da irgendetwas zu unterstellen, dass er halbherzig hingelaufen ist, das ist völliger Quatsch. Sandro hat schon viele Freistöße und Elfmeter für den VfR Aalen reingehauen.

Zurück zu Dir: War das Spiel gegen Hoffenheim II in gewisser Weise ein besonderes Spiel für Dich? Du hast Dir ja genau gegen diesen Gegner die Achillessehne gerissen.

Irgendwie schon. Man hat diese Mannschaft mit dieser Verletzung irgendwie in Erinnerung. Bei Freiburg II, als ich mir damals den Kreuzbandriss holte, war es auch komisch erstmals wieder gegen diese Mannschaft zu spielen. Man hat das schon im Hinterkopf.

Denkt man bei so einer Verletzung auch an das Karriereende?

Die Woche vor der Operation konnte ich kaum schlafen und beim Aufstehen war es ganz schlimm mit den Schmerzen. Da waren schon ein wenig die Zweifel da, ob ich das wieder hinbekomme nach der zweiten schweren Verletzung. Das hat sich aber schnell wieder gelegt nach der Operation, da ich schnell wieder Fortschritte gemacht habe. Als dann die Krücken weg waren, da war mir klar, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich bin sowieso der Kämpfertyp und werde versuchen wieder stärker auf das Feld zurückzukehren. Das ist mir nach der Kreuzbandverletzung damals auch geglückt.