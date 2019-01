VfR spielt am 27. Februar gegen Unterhaching

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat an diesem Mittwoch die Neuansetzung der auf Grund des Schneefalls ausgefallenen Partie des 21. Spieltages bekanntgegeben. Nach Absprache beider Vereine und der Freigabe des DFB tritt der VfR Aalen nun am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in der Ostalb-Arena gegen die SpVgg Unterhaching an.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der ursprüngliche Termin konnte wegen starken Schneefalls nicht ausgetragen werden.

Nachdem die Platzbegehung um 17 Uhr noch grünes Licht ergab, hatten die direkt danach einsetzenden, starken Schneeböen innerhalb kurzer Zeit eine Spielaustragung unmöglich gemacht, weshalb bereits eine Stunde später die erneute Begehung vom Schiedsrichtergespann und der beiden Cheftrainer eine Spielabsage unausweichlich machte. Die zuständige Platzkommission stellte dabei die Unbespielbarkeit des Platzes sowie eine starke Gefährdung in den Zuschauerbereichen und auf den Zugangswegen fest. „Die Wetterlage hat sich innerhalb einer Stunde drastisch verschlechtert. Auch für uns bedeutet die Spielabsage organisatorisch und monetär einen deutlichen Mehraufwand. Wir hätten die Partie lieber regulär ausgetragen“, so Holger Hadek, Geschäftsführer des VfR. Foto: Imago