VfR-Siegesserie hält an

Die Aalener Siegesserie dauert an: Beim Schlusslicht der Oberliga 1. CfR Pforzheim setzte sich die U 19 des VfR Aalen mit 3:2 durch.

Um weiterhin mit den bisherigen Spitzenreitern aus Ulm und Walldorf mithalten zu können, war die Mannschaft von Trainer Michael Hoskins zum Siegen verdammt. Doch danach sah es anfangs nicht aus, denn bereits nach vier Minuten musste VfR-Torwart Nico Purtscher hinter sich greifen, um das Spielgerät aus dem Tor zu holen. Nach dem frühen Rückschlag schüttelten sich die Aalener und versuchten anschließend dem Spiel den schwarz-weißen Stempel aufzudrücken, wobei der Rasenplatz nicht jedem Spieler lag. In der 35. Minute tauchte Alaa Aldeen Hassan unerwartet frei vor dem Gehäuse der Pforzheimer auf und glich zum 1:1 aus - mit diesem Ergebnis ging es zehn Zeigerumdrehungen später auch in die Halbzeit.

Nach der Pause reagierte das Trainerteam aus Aalen mit drei Wechseln und fünf Minuten später traf erneut Hassan per Kopf zur 2:1-Führung. Nach dem Tor wirkten die Jungs von der Ostalb etwas zu sicher und mussten nach einem Schnitzer von Purtscher das 2:2 hinnehmen. Die Gäste wollten sich jedoch nicht mit einem Unentschieden beim Schlusslicht aus Pforzheim zufrieden geben und erhöhten nochmals das Tempo: Adnan Rakic setzte sich an der linken Außenbahn mit seiner Geschwindigkeit gut durch und flankte präzise in Richtung Elfmeterpunkt, von wo Levin Kundruweit per Kopf zum 3:2-Endstand einnetzte.

Am kommenden Sonntag (13 Uhr) steht in Aalen das Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Astoria Walldorf an.