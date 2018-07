Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, frisch nach vorne zu spielen, blieben aber meist früh in den gut stehende Abwehrreihen stecken. Als Andreas Schön in der 12. Minute zum ersten Mal den Ball steil in den Strafraum gepasst bekam und abzog, zappelte der unhaltbare Ball zwar im Kasten, aber das Schiedsrichtergespann um Timo Gerach hatte Abseits gesehen. Nun war der Gästedamm aber irgendwie gebrochen, sie bekamen den Ball nicht mehr aus dem Strafraum. Beim frühen 1:0 bekamen die Aalener dann aber freundliche Unterstützung der Sechziger, als Dominik Stahl in der 14. Minute mitten im Getümmel mit der Hand an die Kugel kam. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Bauer - wie schon gegen Heidenheim - sicher.

Danach allerdings ließen sich die Aalener sichtlich zurückfallen -- und eröffneten den „kleinen Löwen“ mehr Möglichkeiten nach vorne. Die Zuschauer sahen den Ball schon im Tor als David Manga Lembe (23.) mit großem Anlauf aus 14 Metern abzog, doch der Innenpfosten rettete die knappe Aalener Führung. Die Sechziger schnürten den VfR regelrecht in der eigenen Hälfte ein, die Frage war ab der 30. Minute nur noch, ob die Rohrwangelf die Führung in die Pause retten könnte. Immerhin holte Mario Hohn in der 44. Minute noch einen Freistoß kurz vor dem Strafraum heraus, den Linksfuß Andreas Schön aber verzog.

So gingen die Aalener mit einer vor allem mental wichtigen Führung in die zweite Hälfte. Zudem hatte VfR-Trainer Rainer Scharinger der unveränderten Elf die richtigen Worte gefunden. Zumindest lief das Spiel nach vorne wieder deutlich besser und der Münchner Keeper Vitus Eicher musste in der 50. einen schönen Hackentrick von Christian Haas nach Vorlage von Mario Hohn halten.

Trotzdem vereitelten Abstimmungsprobleme in der VfR-Offensive weiterhin etliche Torchancen. So halfen auch beim 2:0 der Aalener die Gäste kräftig mit, als Florian Jungwirth ein Rückpass zum Torwart völlig missglückte. Fabian Liesenfeld, der schon beim 1:0 in Weiden für die Entscheidung zugunsten der Aalener gesorgt hatte, schnappte sich den Ball, umspielte den Münchner Torwart und brauchte den Ball nur noch ins Netz schieben.

Jetzt schien die bis dahin fortwährende Verkrampfung geplatzt, nur eine Minute nach Wiederanpfiff war Christian Haas bereits durch die Sechzig-Abwehr durchgebrochen, als er im Strafraum von einem „Löwen“ gestoppt wurde, doch der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Weitere fünf Minuten später scheiterte Liesenfeld nach schöner Flanke an Eicher, in der 64. war er in aussichtsreicher Position im Abseits.

Der VfR hatte die Partie aber nun sicher im Griff, aber der dritte Treffer wollte einfach nicht rein: Zunächst scheiterte Hohn an Münchens Schlussmann (75.), wenig später verstolperte er sich nach uneigennütziger Hereingabe von Joe Mensah mitten im Strafraum (78.). So blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg bei der Aalener Heimpremiere.

VfR Aalen: Bernhardt - Scheuring, Sulu, Klefenz, Bauer - Barg - Liesenfeld (87. Sahin), Schön (76. Kettemann), Hohn - Brandstetter (68. Brandstetter), Haas.

1860 München II: Eicher - Jungwirth, Leist, Wittek, Stahl - Aigner (65. Knartz), Stahl, Knauer (71. Strobl) Manga Lembe - Mlapa (65. Imbongo), Fetsch. Zuschauer: 2408.